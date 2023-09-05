أفكار لدمج اللون الأصفر فى ديكور غرفة المعيشة.. لجو مشرق مفعم بالحيوية
التاريخ
9/5/2023 4:26:09 AM
(MENAFN- Youm7) استخدام اللون الأصفر في ديكور
غرفة المعيشة
يعزز جوًا مشرقًا ومفعمًا بالحيوية. يعتبر
اللون الأصفر
لونًا يرمز للسعادة والطاقة الإيجابية، ويمكن أن يعزز المزاج ويعكس الضوء في الغرفة. كما أنه يضفي شعورًا بالدفء والراحة، ويمكن استخدامه لتجديد الحيوية وإضافة لمسة من الحياة إلى المساحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيق اللون الأصفر بسهولة مع تصاميم ديكورات مختلفة، وللحصول على الإلهام إليك بعض الأفكار من موقع "livingetc".
بعض الأفكار لمحبى اللون الأصفر: الألوان الترابية
اللون الأصفر يعتبر لون مثالى ليتم استخدامه لغرفة المعيشة، ويكون ذلك اللون قادر على أعطاء الشعور بالانتعاش في أوقات النهار، ويعطى توهج رائع في المساء، واللون الأصفر الترابى الذى يوضع على الجدران وبعض الأعمال الخشبية يعطى راحة كبيرة، ويخلق دفئا في الغرفة.
موزانة غرفة المعيشة باللون الأصفر مع الألوان المحايدة
الوان ترابية
غرفة المعيشة باللون الرمادى والأصفر أكثر شيوعا، لأن اللون الأصفر يعطى دفئ للغرفة كلها و اللون الرمادى يوزان بين درجات اللون الأصفر المرح، عن طريق تناسق بين لون الجدار الأصفر مع الآريكة الرمادية، مع الألوان المحايدة الأخرى، لخلق خلفية كلاسيكية عصرية.
إضافة بعض من اللمسات الخفيفة للون الأصفر
اللون الاصفر مع الالوان المحايدة
لمن يحب اللون الأصفر ولكن لا يريد أن يغير لون الجدار ويريد أن يضيف لمسات رقيقة، فيمكن أن يقوم بوضع بعض الوسائد باللون الأصفر الذهبى والنحاسى لأعطاء مظهر حيوى ومرح للمكان بلمسة خفيفة وناعمة.
مزج اللون الأصفر مع اللون البنى
لمسات خفيفة من اللون الاصفر
يوجد أقتراح أخر وهو عمل جو من السبعينيات عن طريق اختيار اللون البنى والأصفر معاً، لغرفة معيشة مميزة، مع تجانس الألوان بشكل مميز، بأثاث حديث ومطبوعات مستوحى من الطراز القديم، مع أعطاء لمسة من البهجة والتفاؤل، مما يعطى لمحة عصرية هادئة، محببة للنفس.
طبقة من اللون الأصفر
مزج اللون الأصفر مع اللون البني
يمكن لمن يريد أن يزيد من اللون الأصفر أن يختار أريكة باللون الأصفر، الذى يعطى حيوية غير عادية على المكان، مع اختيار ستائر مخططة باللون الأصفر لعمل مزج رائع، ويمكن اختيار المفروشات ناعمة مثل الوسائد والأغطية والسجاجيد.
اللون الأصفر بكثرة
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