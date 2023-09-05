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أفكار لدمج اللون الأصفر فى ديكور غرفة المعيشة.. لجو مشرق مفعم بالحيوية

9/5/2023 4:26:09 AM
(MENAFN- Youm7) استخدام اللون الأصفر في ديكور
غرفة المعيشة
يعزز جوًا مشرقًا ومفعمًا بالحيوية. يعتبر
اللون الأصفر
لونًا يرمز للسعادة والطاقة الإيجابية، ويمكن أن يعزز المزاج ويعكس الضوء في الغرفة. كما أنه يضفي شعورًا بالدفء والراحة، ويمكن استخدامه لتجديد الحيوية وإضافة لمسة من الحياة إلى المساحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيق اللون الأصفر بسهولة مع تصاميم ديكورات مختلفة، وللحصول على الإلهام إليك بعض الأفكار من موقع "livingetc".


بعض الأفكار لمحبى اللون الأصفر: الألوان الترابية

اللون الأصفر يعتبر لون مثالى ليتم استخدامه لغرفة المعيشة، ويكون ذلك اللون قادر على أعطاء الشعور بالانتعاش في أوقات النهار، ويعطى توهج رائع في المساء، واللون الأصفر الترابى الذى يوضع على الجدران وبعض الأعمال الخشبية يعطى راحة كبيرة، ويخلق دفئا في الغرفة.


الوان ترابية

موزانة غرفة المعيشة باللون الأصفر مع الألوان المحايدة

غرفة المعيشة باللون الرمادى والأصفر أكثر شيوعا، لأن اللون الأصفر يعطى دفئ للغرفة كلها و اللون الرمادى يوزان بين درجات اللون الأصفر المرح، عن طريق تناسق بين لون الجدار الأصفر مع الآريكة الرمادية، مع الألوان المحايدة الأخرى، لخلق خلفية كلاسيكية عصرية.


اللون الاصفر مع الالوان المحايدة

إضافة بعض من اللمسات الخفيفة للون الأصفر

لمن يحب اللون الأصفر ولكن لا يريد أن يغير لون الجدار ويريد أن يضيف لمسات رقيقة، فيمكن أن يقوم بوضع بعض الوسائد باللون الأصفر الذهبى والنحاسى لأعطاء مظهر حيوى ومرح للمكان بلمسة خفيفة وناعمة.


لمسات خفيفة من اللون الاصفر

مزج اللون الأصفر مع اللون البنى

يوجد أقتراح أخر وهو عمل جو من السبعينيات عن طريق اختيار اللون البنى والأصفر معاً، لغرفة معيشة مميزة، مع تجانس الألوان بشكل مميز، بأثاث حديث ومطبوعات مستوحى من الطراز القديم، مع أعطاء لمسة من البهجة والتفاؤل، مما يعطى لمحة عصرية هادئة، محببة للنفس.


مزج اللون الأصفر مع اللون البني

طبقة من اللون الأصفر

يمكن لمن يريد أن يزيد من اللون الأصفر أن يختار أريكة باللون الأصفر، الذى يعطى حيوية غير عادية على المكان، مع اختيار ستائر مخططة باللون الأصفر لعمل مزج رائع، ويمكن اختيار المفروشات ناعمة مثل الوسائد والأغطية والسجاجيد.


اللون الأصفر بكثرة




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