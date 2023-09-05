



اللون الأصفر يعتبر لون مثالى ليتم استخدامه لغرفة المعيشة، ويكون ذلك اللون قادر على أعطاء الشعور بالانتعاش في أوقات النهار، ويعطى توهج رائع في المساء، واللون الأصفر الترابى الذى يوضع على الجدران وبعض الأعمال الخشبية يعطى راحة كبيرة، ويخلق دفئا في الغرفة.



الوان ترابية

غرفة المعيشة باللون الرمادى والأصفر أكثر شيوعا، لأن اللون الأصفر يعطى دفئ للغرفة كلها و اللون الرمادى يوزان بين درجات اللون الأصفر المرح، عن طريق تناسق بين لون الجدار الأصفر مع الآريكة الرمادية، مع الألوان المحايدة الأخرى، لخلق خلفية كلاسيكية عصرية.



اللون الاصفر مع الالوان المحايدة

لمن يحب اللون الأصفر ولكن لا يريد أن يغير لون الجدار ويريد أن يضيف لمسات رقيقة، فيمكن أن يقوم بوضع بعض الوسائد باللون الأصفر الذهبى والنحاسى لأعطاء مظهر حيوى ومرح للمكان بلمسة خفيفة وناعمة.



لمسات خفيفة من اللون الاصفر

يوجد أقتراح أخر وهو عمل جو من السبعينيات عن طريق اختيار اللون البنى والأصفر معاً، لغرفة معيشة مميزة، مع تجانس الألوان بشكل مميز، بأثاث حديث ومطبوعات مستوحى من الطراز القديم، مع أعطاء لمسة من البهجة والتفاؤل، مما يعطى لمحة عصرية هادئة، محببة للنفس.



مزج اللون الأصفر مع اللون البني

يمكن لمن يريد أن يزيد من اللون الأصفر أن يختار أريكة باللون الأصفر، الذى يعطى حيوية غير عادية على المكان، مع اختيار ستائر مخططة باللون الأصفر لعمل مزج رائع، ويمكن اختيار المفروشات ناعمة مثل الوسائد والأغطية والسجاجيد.



