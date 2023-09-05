يسعى كل شخص للحصول على جسم رياضي ، ولتحقيق ذلك يتبعون نظاما غذائيا صحيا ، ويمارسون التمارين الرياضية بشكل يومي، حتى يصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم.

وقد وجد باحثون من جامعة أنجليا روسكين باستطلاع رأى أكثر من 56000 شخص من 65 دولة حول صورة أجسادهم، أن مالطا وتايوان وبنجلاديش وكازاخستان ومصر من الدول الأكثر ثقة بأجسادهم، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" بريطانية.

ومن ناحية أخرى وجد الاستطلاع، أن أستراليا والهند والمملكة المتحدة من البلدان التي يتسم شعوبها بأقل ثقة بأنفسهم من ناحية أجسادهم، وقد وجدت الأبحاث السابقة وجود صلة بين المستويات العالية من تقدير الجسم ومجموعة من سمات الرفاهية الإيجابية، بما في ذلك تحسين احترام الذات وعادات الأكل الصحية.





ومع ذلك، حتى الآن، لم يوجد سوى القليل من الأبحاث في كيفية اختلاف تقدير الجسم من بلد إلى آخر، وللإجابة على هذا السؤال،

قام الفريق بتجنيد 56968 مشاركًا من 65 دولة، حيث

طُلب منهم تقييم مدى اتفاقهم مع عشرة عبارات، بما في ذلك "أنا أحترم جسدي"، و"أنا أقدر الخصائص المختلفة والفريدة لجسدي".





وجاءت النتيجة كالآتى :

مالطا

تايوان

بنجلاديش

كازاخستان

كوريا الجنوبية

فيلبين

مصر

العراق

بولندا

جنوب أفريقيا





أستراليا

الهند

المملكة المتحدة

أيرلندا

أوكرانيا

ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

فرنسا

البرازيل





وكشفت النتائج أن الحصول على صورة أكثر إيجابية للجسم كان مرتبطًا بقوة بتحسين الرفاهية النفسية، وقال البروفيسور فيرين سوامي، المؤلف الرئيسي للدراسة: "هذه واحدة من أكبر الدراسات التي أجريت على صورة الجسم على الإطلاق، والتي نتجت عن جهد بحثي تعاوني شارك فيه أكثر من 250 عالمًا من جميع أنحاء العالم".

وتابع :"إن اكتشافنا أن زيادة تقدير الجسم يرتبط بصحة نفسية أفضل يسلط الضوء على أهمية تطوير طرق لتعزيز صورة أكثر إيجابية للجسم على مستوى العالم."

وبتقسيم النتائج حسب الدولة، وجد الباحثون أن مالطا تصدرت القائمة باعتبارها الأكثر ثقة من حيث الجسم، تليها تايوان وبنجلاديش وكازاخستان وكوريا الجنوبية والفلبين.

وعلى الطرف الآخر من المقياس، كان لدى الأشخاص في أستراليا أدنى ثقة في الجسم، تليها الهند والمملكة المتحدة وأيرلندا وأوكرانيا وألمانيا والولايات المتحدة.



و وجدت الدراسة التي نشرت في" Body Image."

أنه عبر الدول، كان تقدير الجسم أعلى لدى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، وكذلك أولئك الذين كانوا غير متزوجين.

وقال البروفيسور سوامي: "قد يشعر الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية بضغوط أقوى للتوافق مع مُثُل الجسم التي يروج لها المجتمع الغربي، ومن الجدير بالملاحظة أيضًا أن الأشخاص من البلدان التي تعتبر مختلفة ثقافيًا عن الولايات المتحدة يبدو أنهم يتمتعون بتقدير أكبر لأجسامهم على نطاق واسع".