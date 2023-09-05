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هزار تحول لمشروع غريب.. الثلج المشوى بالبهارات وجبة خفيفة تنتشر فى الصين

9/5/2023 4:26:08 AM
(MENAFN- Youm7) انتشرت مقاطع فيديو لأشخاص يقومون بشزاء مكعبات الثلج ويتبلونها بالصلصات والبهارات على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية، وتترك أسئلة دون إجابة للناس، فوفقا لعدد من التقارير الإخبارية الواردة من الصين، اشتهرت هذه الوجبة الخفيفة الغريبة فى الشارع من خلال مقطع قصير تم تصويره فى كشك طعام فى الشارع فى نانتشانج بمقاطعة جيانجشى.


الثلج المشوى

خلال المقاطع المصورة يمكن رؤية مكعبات ثلج كبيرة يتم طهيها على شواية مفتوحة وتتبيلها بالصلصات والبهارات، قبل تقديمها على طبق، لا يمكننا رؤية أى شخص يأكل هذا الطبق بالفعل، ولكن يبدو أنه يحظى بشعبية كبيرة فى أيام الصيف الحارة، خاصة أنه يتم تقديمه كعلاج مجانى، وبعد انتشار الفيديو الأصلى، تمكنت وسائل الإعلام الصينية من تعقب مشغل كشك الطعام فى الشارع، والتعرف أكثر على طبقه الشعبى، بحسب oddity central.

ويبدو أن صاحب الفكرة فكر في تلك الوجبة فى يوم حار، كوسيلة للتبريد الناس، كان المقصود منها أن تكون مزحة، لكن الناس أحبوها فى النهاية، لذلك استمر فى صنعها، خاصة أن هذه الأطعمة الغريبة الموجودة فى الشوارع
لا تكلف
أى شيء، لكن الأشخاص الذين يرغبون فى تجربتها - ويقال إن هناك الكثير منها - عليهم أن يطلبوها مسبقًا.


قطع الثلج المتبلة

قد يتساءل البعض، هل يعتبر هذا طعامًا باردًا أم ساخنًا؟ إنه أمر صعب، لأنه يتم طهيه على لهب مفتوح، ولكن ليس بدرجة كافية ليذوب الجليد تمامًا، وكيف تأكل شيئًا كهذا بالضبط؟، وتساءل أحد الأشخاص على موقع Weibo: "هل يجب أن آكله وهو ساخن، أم آكله عندما يكون الجو باردًا؟".


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