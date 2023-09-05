هزار تحول لمشروع غريب.. الثلج المشوى بالبهارات وجبة خفيفة تنتشر فى الصين
التاريخ
9/5/2023 4:26:08 AM
(MENAFN- Youm7) انتشرت مقاطع فيديو لأشخاص يقومون بشزاء مكعبات الثلج ويتبلونها بالصلصات والبهارات على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية، وتترك أسئلة دون إجابة للناس، فوفقا لعدد من التقارير الإخبارية الواردة من الصين، اشتهرت هذه الوجبة الخفيفة الغريبة فى الشارع من خلال مقطع قصير تم تصويره فى كشك طعام فى الشارع فى نانتشانج بمقاطعة جيانجشى.
الثلج المشوى
خلال المقاطع المصورة يمكن رؤية مكعبات ثلج كبيرة يتم طهيها على شواية مفتوحة وتتبيلها بالصلصات والبهارات، قبل تقديمها على طبق، لا يمكننا رؤية أى شخص يأكل هذا الطبق بالفعل، ولكن يبدو أنه يحظى بشعبية كبيرة فى أيام الصيف الحارة، خاصة أنه يتم تقديمه كعلاج مجانى، وبعد انتشار الفيديو الأصلى، تمكنت وسائل الإعلام الصينية من تعقب مشغل كشك الطعام فى الشارع، والتعرف أكثر على طبقه الشعبى، بحسب oddity central.
ويبدو أن صاحب الفكرة فكر في تلك الوجبة فى يوم حار، كوسيلة للتبريد الناس، كان المقصود منها أن تكون مزحة، لكن الناس أحبوها فى النهاية، لذلك استمر فى صنعها، خاصة أن هذه الأطعمة الغريبة الموجودة فى الشوارع
لا تكلف
أى شيء، لكن الأشخاص الذين يرغبون فى تجربتها - ويقال إن هناك الكثير منها - عليهم أن يطلبوها مسبقًا.
قطع الثلج المتبلة
قد يتساءل البعض، هل يعتبر هذا طعامًا باردًا أم ساخنًا؟ إنه أمر صعب، لأنه يتم طهيه على لهب مفتوح، ولكن ليس بدرجة كافية ليذوب الجليد تمامًا، وكيف تأكل شيئًا كهذا بالضبط؟، وتساءل أحد الأشخاص على موقع Weibo: "هل يجب أن آكله وهو ساخن، أم آكله عندما يكون الجو باردًا؟".
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