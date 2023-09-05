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1050 عاما على ميلاد العالم الموسوعى أبو الريحان البيروني

9/5/2023 4:26:01 AM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم الذكرى الـ 1050 على ميلاد العالم المسلم الشهير أبو الريحان البيروني، إذ ولد في 5 سبتمبر عام 973م، وهو رحلة وفيلسوفيا وفلكيا ومؤرخًا ومترجمًا. وصف بأنه من بين أعظم العقول التي عرفتها الثقافة الإسلامية، وقد قال بدوران الأرض حول محورها في كتابه: مفتاح علم الفلك، كما صنف كتبًا تربو عن المائة والعشرين.



نجح أبو الريحان البيرونى بعطائه الواسع فى أن يكون قمة شاهقة فى تاريخ العلم يشهد لها القاصى والداني، فأطلقت وكالة ناسا الفضائية اسمه على إحدى فوهات القمر عام 1951م، وقال عنه المستشرق الألمانى إدورد سخاو: "إنه أعظم عقلية عرفها التاريخ".



أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى ولد فى ضاحية كاث عاصمة خوارزم (أوزبكستان حاليا) ويصادف ميلاده 5 سبتمبر 973 – 13 ديسمبر 1048 وتوفى سنة 440هـ، 1048م، ورحل إلى جرجان فى سن الـ25، حيث التحق ببلاط السلطان أبو الحسن قابوس بن وشمجير شمس المعالى ونشر هناك أولى كتبه وهو الآثار الباقية عن القرون الخالية، عاد إلى موطنه الحق بحاشية الأمير أبى العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه الذى عهد إليه ببعض المهام السياسية نظرا لطلاقة لسانه وعند سقوط الإمارة بيد محمود بن سبكتكين حاكم عزنة عام 407هـ ألحقه مع طائفة من العلماء إلى بلاطه.



يُعتبر البيروني واحدًا من أعظم العلماء الذين عرفهم العصر الإسلامي في القرون الوسطى، شملت معرفته الفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعية، وكان له مكانة مرموقة مؤرخاً وعالم لغويات وعالم تسلسل زمني. درس البيروني كل مجالات العلوم تقريبًا، وكوفئ جزاء أبحاثه وعمله الشاق. سعى له البلاط الملكي وأعضاء أقوياء في المجتمع من أجل حثه على إجراء البحث العلمي ودراسة وكشف بعض الأمور.



نشر أبو الريحان البيرونى ثانى مؤلفته الكبرى تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة، كما كتب مؤلفين آخرين كبيرين هما القانون المسعودى التفهيم لأوائل صناعة التنجيم.



يعد البيرونى عالم رياضيات وفيزياء وكان له أيضا اهتمامات فى مجال الصيدلة والكتابة الموسوعية والفلك والتاريخ، سميت فوهة بركانية على سطح القمر باسمه إلى جانب 300 اسم لامعا تم اختياره لتسمية الفوهات البركانية على القمر ومنهم الخوارزمى وأرسطو وابن سينا، درس الرياضيات على يد العالم منصور بن عراق (970 – 1036) وعاصر ابن سينا (980 – 1037) وابن مسكويه (932 – 1030) الفيلسوفين من مدينة الرى الواقعة فى محافظة طهران، تعلم اللغة اليونانية والسنسكريتية خلال رحلاته وكتب باللغة العربية والفارسية.



كما اشتهر أبو الريحان أيضا بكتاباته عن الصيدلة والأدوية كتب فى أواخر حياته كتاباً اسماه "الصيدلة فى الطب" وكان الكتاب عن ماهيات الأدوية ومعرفة أسمائها.







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