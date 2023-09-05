Tuesday, 05 September 2023 03:30 GMT

اعرف سبب رسم الصور المصرية القديمة بوضع جانبى

9/5/2023 4:26:01 AM
(MENAFN- Youm7) الفن المصري القديم
تجده في الرسم والنحت والعمارة وغيرها من الفنون التي أبدع
فيها الإنسان المصرى القديم، فنجد داخل المقابر العديد من النقوش البديعة التى يقف أمامها السائحون منبهرين بحضارتنا القديمة، ونلاحظ أن الصورة التي كانت ترسم على جدران المقابر كانت ترسم بوضع جانبي فما سبب ذلك؟


كان يتم صناعة التمثال لتعرفه الروح المادية عندما تدخل في القبر أو تخرج منه، أما الصورة الجانبية للأشخاص وغيرها فكانت ترسم بوضع جانبي لأنها كانت دائمًا تمثل على أنها تبدو سائرة أو تنظر إلى شيء أمامها، أو تسير نحوه مرسومًا كذلك بشكل جانبي، فكان المتوفى يُرسم وهو ينظر إلى مائدة طعامه، أو سائرًا نحو بابه الوهمي، أو داخلًا قبره، وهكذا كان حاملو القرابين وغيرهم يرسمون ذاهبين نحو الباب الوهمي، كما ذكر الدكتور سليم حسن في موسوعة مصر القديمة.


وكان من جراء ذلك وجوب تمثيل المتوفى على الشكل المتقدم، مع مراعاة أن وجه التمثال كان ينحت بوضع واحد دون إظهار أية حركة فيها تغيير ملامحه، ولذلك كان من السهل جدا أن يرسم للشخص عدة تماثيل، ولم يكن المثال فى حاجة إلى أن ينقل ملامح الوجه كل مرة من صاحب التمثال، بل كان يكتفي بنقلها مرة واحدة، ولما كان التمثال يصنع لتحل فيه الروح المادية أبديا كان يُنتخب للمتوفى صورته وهو في ريعان شبابه وعنفوان قوته.


أما طريقة نحت التمثال عن صورة مطبوعة من الأصل بالجبس، فالظاهر أنها قد استعملت في عهد الدولة الحديثة في تل العمارنة، وإن كان لدينا بعض نماذج من قوالب الوجه المطبوعة عن الأصل من الدولة القديمة، عثر عليها في حفائر بالأهرام.


MENAFN05092023000132011024ID1107007429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث