اعرف سبب رسم الصور المصرية القديمة بوضع جانبى





كان يتم صناعة التمثال لتعرفه الروح المادية عندما تدخل في القبر أو تخرج منه، أما الصورة الجانبية للأشخاص وغيرها فكانت ترسم بوضع جانبي لأنها كانت دائمًا تمثل على أنها تبدو سائرة أو تنظر إلى شيء أمامها، أو تسير نحوه مرسومًا كذلك بشكل جانبي، فكان المتوفى يُرسم وهو ينظر إلى مائدة طعامه، أو سائرًا نحو بابه الوهمي، أو داخلًا قبره، وهكذا كان حاملو القرابين وغيرهم يرسمون ذاهبين نحو الباب الوهمي، كما ذكر الدكتور سليم حسن في موسوعة مصر القديمة.





وكان من جراء ذلك وجوب تمثيل المتوفى على الشكل المتقدم، مع مراعاة أن وجه التمثال كان ينحت بوضع واحد دون إظهار أية حركة فيها تغيير ملامحه، ولذلك كان من السهل جدا أن يرسم للشخص عدة تماثيل، ولم يكن المثال فى حاجة إلى أن ينقل ملامح الوجه كل مرة من صاحب التمثال، بل كان يكتفي بنقلها مرة واحدة، ولما كان التمثال يصنع لتحل فيه الروح المادية أبديا كان يُنتخب للمتوفى صورته وهو في ريعان شبابه وعنفوان قوته.





أما طريقة نحت التمثال عن صورة مطبوعة من الأصل بالجبس، فالظاهر أنها قد استعملت في عهد الدولة الحديثة في تل العمارنة، وإن كان لدينا بعض نماذج من قوالب الوجه المطبوعة عن الأصل من الدولة القديمة، عثر عليها في حفائر بالأهرام.