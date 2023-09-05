متحف الحرب الإمبراطورى في لندن

هو متحف وطني بريطاني، تأسست تحت اسم متحف الحرب الإمبراطورى في عام 1917، كان الغرض من وراء إنشاء تلك المتحف تسجيل المجهود الحربي المدني والعسكري والتضحية التي قامت بها بريطانيا والإمبراطورية في أثناء الحرب العالمية الأولى.





متحف أطفال الحرب



هو متحف تاريخي يقع سراييفو، البوسنة والهرسك، وقد تم افتتاحه في شهر يناير من عام 2017، ويعرض المتحف تجارب الأطفال الذين عاشوا خلال الحرب في البوسنة، ووقد تم منح جائزة متحف مجلس أوروبا لعام 2018 وهي واحدة من أعرق الجوائز في صناعة المتاحفإلى متحف أطفال الحرب كجزء من جوائز المتحف الأوروبي للسنة.





المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية

هو متحف يرصد التاريخ العسكري الأمريكي ويقع في مدينة نيو أورلينز، ويعد من أهم المتاحف بها، ويقدم المتحف مزيجا مقنعا من السرد الشامل والتفاصيل حول الحرب، ويضم معروضات كثيرة من القطع الأثرية والتاريخ الشفهي من منظور ضحايا الحرب، وقد صنفه الكونجرس عام 2004 كمتحف رسمى للحرب فى الولايات المتحدة الثانية.





متحف الدبابات

هو متحف عسكري يقع في في دورست جنوب غرب إنجلترا، المملكة المتحدة، وقد تأسس عام 1947، ويعرِض مجموعة كبيرة من الدبابات والمدرعات يصل عددها إلى 300 من 26 دولة، مما يجعلها أكبر مجموعة دبابات

التي تعرض بالعالم وثالث أكبر مجموعة مدرعات حول العالم، بعضها يعود إلى فترة الحرب العالمية الأولى وحروب أخرى في العالم.