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متاحف حربية فى الغرب جسدت أفراح المنتصر وأحزان المهزوم حول العالم

9/5/2023 4:26:00 AM
(MENAFN- Youm7) حروب عدة اندلعت حول العالم وانتهت لكن تبقت منها الذكريات سواء للمنتصر أو المهزوم، نظرًا لما تتركه تلك المعارك من أثار دمار وخراب وملايين القتلى والمصابين، هذه الذكريات توثقت من خلال مجموعة من المتاحف الحربية التي ضمت بقايا تلك الحروب حول العالم، وهو ما نستعرض بعضها عبر
السطور التالية.

متحف الحرب الإمبراطورى في لندن

هو متحف وطني بريطاني، تأسست تحت اسم متحف الحرب الإمبراطورى في عام 1917، كان الغرض من وراء إنشاء تلك المتحف تسجيل المجهود الحربي المدني والعسكري والتضحية التي قامت بها بريطانيا والإمبراطورية في أثناء الحرب العالمية الأولى.


متحف الحرب الإمبراطورى


متحف أطفال الحرب


هو متحف تاريخي يقع سراييفو، البوسنة والهرسك، وقد تم افتتاحه في شهر يناير من عام 2017، ويعرض المتحف تجارب الأطفال الذين عاشوا خلال الحرب في البوسنة، ووقد تم منح جائزة متحف مجلس أوروبا لعام 2018 وهي واحدة من أعرق الجوائز في صناعة المتاحفإلى متحف أطفال الحرب كجزء من جوائز المتحف الأوروبي للسنة.


متحف أطفال الحرب


المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية

هو متحف يرصد التاريخ العسكري الأمريكي ويقع في مدينة نيو أورلينز، ويعد من أهم المتاحف بها، ويقدم المتحف مزيجا مقنعا من السرد الشامل والتفاصيل حول الحرب، ويضم معروضات كثيرة من القطع الأثرية والتاريخ الشفهي من منظور ضحايا الحرب، وقد صنفه الكونجرس عام 2004 كمتحف رسمى للحرب فى الولايات المتحدة الثانية.


المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية


متحف الدبابات

هو متحف عسكري يقع في في دورست جنوب غرب إنجلترا، المملكة المتحدة، وقد تأسس عام 1947، ويعرِض مجموعة كبيرة من الدبابات والمدرعات يصل عددها إلى 300 من 26 دولة، مما يجعلها أكبر مجموعة دبابات
التي تعرض بالعالم وثالث أكبر مجموعة مدرعات حول العالم، بعضها يعود إلى فترة الحرب العالمية الأولى وحروب أخرى في العالم.


متحف الدبابات

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