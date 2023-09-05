متاحف حربية فى الغرب جسدت أفراح المنتصر وأحزان المهزوم حول العالم
التاريخ
9/5/2023 4:26:00 AM
(MENAFN- Youm7) حروب عدة اندلعت حول العالم وانتهت لكن تبقت منها الذكريات سواء للمنتصر أو المهزوم، نظرًا لما تتركه تلك المعارك من أثار دمار وخراب وملايين القتلى والمصابين، هذه الذكريات توثقت من خلال مجموعة من المتاحف الحربية التي ضمت بقايا تلك الحروب حول العالم، وهو ما نستعرض بعضها عبر
السطور التالية.
متحف الحرب الإمبراطورى في لندن
هو متحف وطني بريطاني، تأسست تحت اسم متحف الحرب الإمبراطورى في عام 1917، كان الغرض من وراء إنشاء تلك المتحف تسجيل المجهود الحربي المدني والعسكري والتضحية التي قامت بها بريطانيا والإمبراطورية في أثناء الحرب العالمية الأولى.
متحف الحرب الإمبراطورى
متحف أطفال الحرب
هو متحف تاريخي يقع سراييفو، البوسنة والهرسك، وقد تم افتتاحه في شهر يناير من عام 2017، ويعرض المتحف تجارب الأطفال الذين عاشوا خلال الحرب في البوسنة، ووقد تم منح جائزة متحف مجلس أوروبا لعام 2018 وهي واحدة من أعرق الجوائز في صناعة المتاحفإلى متحف أطفال الحرب كجزء من جوائز المتحف الأوروبي للسنة.
متحف أطفال الحرب
المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية
هو متحف يرصد التاريخ العسكري الأمريكي ويقع في مدينة نيو أورلينز، ويعد من أهم المتاحف بها، ويقدم المتحف مزيجا مقنعا من السرد الشامل والتفاصيل حول الحرب، ويضم معروضات كثيرة من القطع الأثرية والتاريخ الشفهي من منظور ضحايا الحرب، وقد صنفه الكونجرس عام 2004 كمتحف رسمى للحرب فى الولايات المتحدة الثانية.
المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية
متحف الدبابات
هو متحف عسكري يقع في في دورست جنوب غرب إنجلترا، المملكة المتحدة، وقد تأسس عام 1947، ويعرِض مجموعة كبيرة من الدبابات والمدرعات يصل عددها إلى 300 من 26 دولة، مما يجعلها أكبر مجموعة دبابات
التي تعرض بالعالم وثالث أكبر مجموعة مدرعات حول العالم، بعضها يعود إلى فترة الحرب العالمية الأولى وحروب أخرى في العالم.
متحف الدبابات
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