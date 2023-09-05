اعرف حكاية المعبد الرومانى القديم المكتشف فى إيطاليا

اعرف حكاية المعبد الرومانى القديم المكتشف فى إيطاليا
التاريخ
9/5/2023 4:26:00 AM
(MENAFN- Youm7) تم اكتشاف أنقاض معبد رومانى قديم يعود تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد في ضواحي مدينة سارسينا الريفية الإيطالية، وكانت المنطقة موقعًا دفاعيًا استراتيجيًا، وكانت أيضًا مسقط رأس الكاتب المسرحي بلوتوس.
عثر العمال على الأنقاض لأول مرة في ديسمبر 2022 أثناء إنشاء مشروع تطوير كان يهدف إلى إقامة سوبر ماركت جديد ومركز للياقة البدنية وملعب إلى المدينة، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.
بقايا المعبد الرومانى
وعن طريق الصدفة، عثروا على هيكل من الحجر الرملي وألواح رخامية يبلغ عرضها 6211 قدمًا مربعًا، وقد حدد الباحثون هذا على أنه المنصة التي بني عليها المعبد.
وقالت عالمة الآثار رومينا بيراليا لشبكة CNN: "لقد اكتشفنا ثلاث غرف منفصلة، من المحتمل أنها مخصصة لثالوث الآلهة جوبيتر وجونو ومينيرفا".
وتابعت: "لا تزال الحفريات جارية، وقد حددنا بالفعل طبقة أقدم وأعمق هيكل المكتشف، حيث إن الطبقة المكتشفة مؤخرا اتعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد، عندما عاش شعب الأمبريان (قبيلة مائلة قديمة سبقت الرومان) في المنطقة، مضيفة "يمكن أن يكون المعبد بأكمله أكبر مما نراه الآن".
ويؤكد اكتشاف المعبد أيضًا أن سارسينا كانت موقعًا استراتيجيًا هاما خلال الإمبراطورية الرومانية. كما عثر الفريق أيضا على المقابر والمواقد، مما يشير إلى أن المبنى أعيد استخدامه في عصر العصور الوسطى، وتقوم السلطات المحلية بمراجعة خطط البناء لإجراء المزيد من عمليات الحفر.
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