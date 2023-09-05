اعرف حكاية المعبد الرومانى القديم المكتشف فى إيطاليا

عثر العمال على الأنقاض لأول مرة في ديسمبر 2022 أثناء إنشاء مشروع تطوير كان يهدف إلى إقامة سوبر ماركت جديد ومركز للياقة البدنية وملعب إلى المدينة، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.



وعن طريق الصدفة، عثروا على هيكل من الحجر الرملي وألواح رخامية يبلغ عرضها 6211 قدمًا مربعًا، وقد حدد الباحثون هذا على أنه المنصة التي بني عليها المعبد.

وقالت عالمة الآثار رومينا بيراليا لشبكة CNN: "لقد اكتشفنا ثلاث غرف منفصلة، من المحتمل أنها مخصصة لثالوث الآلهة جوبيتر وجونو ومينيرفا".

وتابعت: "لا تزال الحفريات جارية، وقد حددنا بالفعل طبقة أقدم وأعمق هيكل المكتشف، حيث إن الطبقة المكتشفة مؤخرا اتعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد، عندما عاش شعب الأمبريان (قبيلة مائلة قديمة سبقت الرومان) في المنطقة، مضيفة "يمكن أن يكون المعبد بأكمله أكبر مما نراه الآن".

ويؤكد اكتشاف المعبد أيضًا أن سارسينا كانت موقعًا استراتيجيًا هاما خلال الإمبراطورية الرومانية. كما عثر الفريق أيضا على المقابر والمواقد، مما يشير إلى أن المبنى أعيد استخدامه في عصر العصور الوسطى، وتقوم السلطات المحلية بمراجعة خطط البناء لإجراء المزيد من عمليات الحفر.