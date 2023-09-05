4 طرق للمدرسين يمكنهم من خلالها استخدام Chatgpt فى المدارس

يقترح أنه يمكن استخدام ChatGPT كبديل لشخصية معينة، مثل شريك في المناظرة يشير إلى نقاط الضعف في حججه، أو مسؤول التوظيف الذي يجري مقابلات معهم للحصول على وظيفة، أو رئيس جديد قد يقدم تعليقات في موضوع معين، ويضيف: "إن استكشاف المعلومات في سياق المحادثة يساعد الطلاب على فهم المواد الخاصة بهم بفارق بسيط ومنظور جديد."

يمكن استخدام ChatGPT كأداة للمعلمين، لمساعدتهم على إنشاء اختبارات وخطط دروس وحتى لعب الأدوار والمحادثات الصعبة.

مع إعطاء مثال لمعلم في جامعة جوهانسبرج، قالت المدونة إنه يمكن تشجيع الطلاب على استخدام ChatGPT للمساعدة في الترجمة، وتحسين كتابتهم باللغة الإنجليزية، وممارسة المحادثة، نظرًا لأن سوء الفهم حتى للتفاصيل الصغيرة في قواعد اللغة الإنجليزية يمكن أن يعيق الطلاب عن الاعتراف والفرصة.

"تشبه جيثا فينوجوبال، معلمة علوم الكمبيوتر في المدرسة الثانوية الأمريكية في تشيناي بالهند، تعليم الطلاب حول أدوات الذكاء الاصطناعي بتعليم الطلاب كيفية استخدام الإنترنت بشكل مسؤول، وفي فصلها الدراسي، تنصح الطلاب أن يتذكروا الإجابات التي يقدمها ChatGPT "قد لا تكون النتائج موثوقة ودقيقة طوال الوقت، والتفكير بشكل نقدي حول ما إذا كان ينبغي عليهم الثقة في الإجابة، ثم تأكيد المعلومات من خلال الموارد الأساسية الأخرى"، جاء في منشور المدونة.

