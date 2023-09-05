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4 طرق للمدرسين يمكنهم من خلالها استخدام Chatgpt فى المدارس

9/5/2023 4:25:57 AM
(MENAFN- Youm7) شاركت OpenAI ، الشركة المصنعة لـ ChatGPT، المملوكة لشركة مايكروسوفت، دليلًا للمعلمين الذين يستخدمون برنامج الدردشة الآلي ChatGPT الخاص بها، حيث يقال إن الهدف هو مساعدة المعلمين في دمج أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية بشكل فعال في تدريسهم اليومي.

ويقترح الدليل مطالبات وشرحًا لكيفية عمل ChatGPT وقيوده، وفعالية أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي، ومناقشة حول التحيزات، وفيما يلى أبرز هذه الاستخدامات: - لعب الأدوار في المحادثات الصعبة

يقترح أنه يمكن استخدام ChatGPT كبديل لشخصية معينة، مثل شريك في المناظرة يشير إلى نقاط الضعف في حججه، أو مسؤول التوظيف الذي يجري مقابلات معهم للحصول على وظيفة، أو رئيس جديد قد يقدم تعليقات في موضوع معين، ويضيف: "إن استكشاف المعلومات في سياق المحادثة يساعد الطلاب على فهم المواد الخاصة بهم بفارق بسيط ومنظور جديد."

-إنشاء اختبارات وخطط الدروس

يمكن استخدام ChatGPT كأداة للمعلمين، لمساعدتهم على إنشاء اختبارات وخطط دروس وحتى لعب الأدوار والمحادثات الصعبة.

- مساعدة غير الناطقين باللغة الإنجليزية

مع إعطاء مثال لمعلم في جامعة جوهانسبرج، قالت المدونة إنه يمكن تشجيع الطلاب على استخدام ChatGPT للمساعدة في الترجمة، وتحسين كتابتهم باللغة الإنجليزية، وممارسة المحادثة، نظرًا لأن سوء الفهم حتى للتفاصيل الصغيرة في قواعد اللغة الإنجليزية يمكن أن يعيق الطلاب عن الاعتراف والفرصة.

تعليم الطلاب التفكير الناقد

"تشبه جيثا فينوجوبال، معلمة علوم الكمبيوتر في المدرسة الثانوية الأمريكية في تشيناي بالهند، تعليم الطلاب حول أدوات الذكاء الاصطناعي بتعليم الطلاب كيفية استخدام الإنترنت بشكل مسؤول، وفي فصلها الدراسي، تنصح الطلاب أن يتذكروا الإجابات التي يقدمها ChatGPT "قد لا تكون النتائج موثوقة ودقيقة طوال الوقت، والتفكير بشكل نقدي حول ما إذا كان ينبغي عليهم الثقة في الإجابة، ثم تأكيد المعلومات من خلال الموارد الأساسية الأخرى"، جاء في منشور المدونة.

وأضافت أن الهدف هنا هو مساعدتهم "على فهم أهمية العمل المستمر على تفكيرهم النقدي الأصلي وحل المشكلات ومهارات الإبداع".



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