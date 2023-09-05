وتستكشف أبل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتسريع إنتاج الأجهزة وتقليل النفايات، فمن خلال حاويات أجهزة الطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكن لشركة أبل استخدام المعادن المتطورة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم بشكل أكثر كفاءة، بدءًا من أبل Watch Series 9 وربما التوسع إلى أجهزة iPhone وiPad في المستقبل.

وتُجري شركة أبل تغييرًا كبيرًا من خلال التبديل من منافذ Lightning إلى منافذ USB-C لأجهزة iPhone الخاصة بها، سيسمح هذا التحول للمستخدمين باستخدام كابل شحن واحد لأجهزة iPhone وMac وiPad، مما يجعله أكثر ملاءمة.

تخطط شركة أبل لإصدار لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُجددة لجهاز iPad، سيحتوي هذا الملحق الجديد على لوحة تتبع أكبر وغطاء علوي من الألومنيوم، مما يمنحه إحساسًا متميزًا وبنية أكثر ثباتًا، سيحتفظ الغلاف الخارجي بمادة الغطاء الحالية، وسيحتوي على منفذ USB-C.

بينما كانت شركة أبل تفكر في إطلاق جهاز iPad بحجم 14 بوصة، يبدو أن مثل هذا المنتج ليس ضمن خططها الفورية حاليًا، لقد شكل الانتقال إلى شاشات OLED تحديات بسبب ارتفاع التكاليف، ومن المتوقع أن تصل موديلات iPad Pro الأولى ذات الشاشات الأكبر حجمًا إلى 13 بوصة في عام 2024.

تقترب شركة أبل من الانتهاء من نظام التشغيل iOS 17، مع إصدار إصدارات تجريبية متعددة، ويتم حاليًا وضع اللمسات النهائية على البرنامج لطرز iPhone 15 القادمة، ومن المتوقع أيضًا أن يتم إطلاق iPadOS 17.0 بالتزامن مع iOS 17.0، مما يشير إلى التحول عن جداول الإصدار السابقة.



