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أبل تفكر فى استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج أيفون من أجل تسريع الإنتاج

9/5/2023 4:25:57 AM
(MENAFN- Youm7) قررت شركة أبل أخيرًا التبديل من منفذ الشحن Lightning إلى USB-C على أجهزة أيفون، وفي حدث iPhone 15 القادم، أفاد مارك جورمان من بلومبرج بأن شركة أبل تخطط أيضًا لاستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد لتحسين إنتاج الأجهزة. الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج الأجهزة

وتستكشف أبل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتسريع إنتاج الأجهزة وتقليل النفايات، فمن خلال حاويات أجهزة الطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكن لشركة أبل استخدام المعادن المتطورة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم بشكل أكثر كفاءة، بدءًا من أبل Watch Series 9 وربما التوسع إلى أجهزة iPhone وiPad في المستقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة لجهاز iPad والتي ستكون أشبه بلوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول، كما تنهي أبل أيضًا العمل على نظام التشغيل iOS 17. انتقال أبل إلى شحن USB-C

وتُجري شركة أبل تغييرًا كبيرًا من خلال التبديل من منافذ Lightning إلى منافذ USB-C لأجهزة iPhone الخاصة بها، سيسمح هذا التحول للمستخدمين باستخدام كابل شحن واحد لأجهزة iPhone وMac وiPad، مما يجعله أكثر ملاءمة.

وسيوفر أيضًا سرعات نقل بيانات أسرع وتوافقًا مع أجهزة الشحن غير التابعة لشركة أبل، وأفاد مارك جورمان أن جهاز iPhone الجديد سيأتي مزودًا بكابل USB-C، كما تعمل شركة أبل على الترويج لخيارات الشحن اللاسلكي مثل MagSafe منذ بعض الوقت.
ولضمان انتقال سلس، ستوفر أبل ما يكفي من المحولات لتحويل Lightning إلى USB-C، ومع ذلك، حتى مع تضمين سلك USB-C، سيظل المستخدمون بحاجة إلى الحصول على وحدة شحن متوافقة بشكل منفصل، حيث من غير المرجح أن يتم تضمينها في الحزمة. لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُعاد تصميمها لأجهزة iPad

تخطط شركة أبل لإصدار لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُجددة لجهاز iPad، سيحتوي هذا الملحق الجديد على لوحة تتبع أكبر وغطاء علوي من الألومنيوم، مما يمنحه إحساسًا متميزًا وبنية أكثر ثباتًا، سيحتفظ الغلاف الخارجي بمادة الغطاء الحالية، وسيحتوي على منفذ USB-C.

إمكانية وجود آيباد 14 بوصة

بينما كانت شركة أبل تفكر في إطلاق جهاز iPad بحجم 14 بوصة، يبدو أن مثل هذا المنتج ليس ضمن خططها الفورية حاليًا، لقد شكل الانتقال إلى شاشات OLED تحديات بسبب ارتفاع التكاليف، ومن المتوقع أن تصل موديلات iPad Pro الأولى ذات الشاشات الأكبر حجمًا إلى 13 بوصة في عام 2024.

تطوير iOS 17

تقترب شركة أبل من الانتهاء من نظام التشغيل iOS 17، مع إصدار إصدارات تجريبية متعددة، ويتم حاليًا وضع اللمسات النهائية على البرنامج لطرز iPhone 15 القادمة، ومن المتوقع أيضًا أن يتم إطلاق iPadOS 17.0 بالتزامن مع iOS 17.0، مما يشير إلى التحول عن جداول الإصدار السابقة.



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