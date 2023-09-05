



وتعيش مجموعة واسعة من الحياة البحرية على طول شبه جزيرة فلوريدا، وهى الولاية الأمريكية التى تضرب فيها الأعاصير اليابسة فى أغلب الأحيان، كما تضم العديد من مستنقعات معتدلة ومروج الأعشاب البحرية، حيث تستجيب النباتات والحيوانات فى هذه المناطق المختلفة بشكل مختلف للأعاصير.





وقالت ميليسا ماى، الأستاذ المساعدة فى علم الأحياء البحرية بجامعة ساحل خليج فلوريدا، إن ليس كل الأعاصير لها نفس التأثيرات، وقالت إن مجموعة العواصف يمكن أن يكون بمثابة مد مرتفع بشكل غير عادى ويترك بعض البيئات البحرية دون إزعاج نسبيًا أثناء الإعصار نفسه، لكن آثار العاصفة يمكن أن يكون لها آثارها المدمرة، بدءًا من التغيرات فى الملوحة إلى تدفق الرواسب والبكتيريا.





فى العام النموذجى، ستتطور حوالى 10 أعاصير فى حوض المحيط الأطلسى، الذى يشمل المحيط الأطلسى وخليج المكسيك والبحر الكاريبى، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى، ويمكن لقوة الإعصار أن تخلق موجات يبلغ ارتفاعها 60 قدمًا، والتى تجمع الماء البارد من الأعماق مع المياه السطحية الأكثر دفئًا، يمكن لتياراتها إثارة الرواسب على عمق 300 قدم، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى (NOAA).

ويمكن للعديد من الثدييات والأسماك البحرية الانتقال إلى مياه أعمق وأكثر هدوءًا، حيث تابع الباحثون تحركات أسماك القرش ذات الرأس الأسود خلال عاصفة استوائية عام 2001، ووجدوا أنها غادرت المنطقة قبل وصولها إلى اليابسة وعادت بعد خمسة إلى 13 يومًا.





وافترض العلماء أن انخفاض الضغط الجوى، وتغيرات درجة حرارة الماء، والإشارات المماثلة تنبه الأسماك إلى أن هناك عاصفة وشيكة، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن زيادة الأمواج على السطح والتى تحرك المياه فى قاع البحر دفعت سمكة الزناد الرمادية إلى الانتقال إلى المياه العميقة قبل الأعاصير.





إذا لم تتمكن الدلافين والثدييات البحرية الأخرى من الهروب من مسار الإعصار، فقد تصبح محاصرة فى البرك والسدود وغيرها من موائل المياه العذبة حيث لا يمكنها البقاء على قيد الحياة.





وبعد إعصار أندرو عام 1992، نفق ما يقدر بنحو 9.4 مليون من أسماك المياه المالحة، حسبما وجدت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، وربما تكون الرواسب قد سدت خياشيمها أو ربما تكون تغيرات الضغط قد شكلت فقاعات غاز النيتروجين القاتلة فى دمائها.





وتسببت العاصفة نفسها فى نشوء الرواسب فى بيئات المياه العذبة وتحويل الماء إلى نقص الأكسجين، مما يعنى نقص الأكسجين. مات ما يقدر بنحو 187 مليون سمكة فى لويزيانا، وتؤثر الأعاصير أيضًا على الحياة البحرية الثابتة أو البطيئة الحركة.





وقالت فاليرى بول، كبيرة العلماء فى محطة سميثسونيان البحرية، فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى موقع Insider، أنه بعد الأعاصير، "دُفنت طبقات الأعشاب البحرية وشعاب المحار بفعل الرواسب المتحركة"، وقالت ماي: "إذا كان لديك الكثير من العواصف والأمواج، فقد يؤدى ذلك إلى اقتلاع الأعشاب البحرية فعليًا".





وجرف إعصار إيان ما يقرب من 250 سلحفاة بحرية صغيرة إلى الشاطئ، وقام مركز شفاء السلاحف البحرية التابع لحديقة حيوان بريفارد بإيوائهم حتى يمكن إعادة إطلاقهم، وتعتمد بعض الشعاب المرجانية على الأمواج لتفتيتها وتوزيعها على أجزاء جديدة من المحيط. يمكن للأعاصير أيضًا أن تجلب مياهًا أكثر برودة، وتساعد فى تعويض بعض آثار تبييض المرجان - عندما يتسبب الماء الدافئ جدًا فى قيام الشعاب المرجانية بتطهير الطحالب التكافلية التى توفر الأكسجين وإزالة النفايات، لكن الأمواج القوية جدًا يمكن أن تفتت الشعاب المرجانية وتقتلها أيضًا.

بعد أن تنحسر العاصفة القوية، يمكن أن تبقى القمامة والنفايات فى المسطحات المائية لعدة أشهر أو حتى لفترة أطول، وقالت ماي: "كان هناك الكثير من الحطام بسبب إعصار إيان فى مصبات الأنهار". تسربت عشرات السيارات والقوارب البنزين والمواد الكيميائية الأخرى إلى خليج إستيرو.





وقالت ماى إن مياه الصرف الصحى يمكن أن تشق طريقها أيضًا إلى المجارى المائية، حاملة معها بكتيريا مثل المكورات المعوية والإشريكية القولونية، كما تؤدى الأمطار والفيضانات الناجمة عن الأعاصير إلى تدفق المياه العذبة إلى البيئات البحرية. وقال بول: "قد يكون هذا مرهقًا لأى كائن حى لا يتعامل مع التغيرات الكبيرة فى الملوحة".





ويمكن للحياة البحرية فى كثير من الأحيان أن تتحمل بعض التغيرات فى تركيزات الملح ولكن ليس التغيرات الجذرية أو طويلة المدى، على سبيل المثال، تأثرت التماسيح فى جزيرة سانيبل، التى ضربها إعصار إيان بشدة، بمياه المحيط الأكثر ملوحة التى جلبتها العاصفة إلى اليابسة.





وللمياه العذبة تأثيرات أخرى أيضًا، وقال ماي: "تميل الأنهار إلى أن تحتوى على رواسب أكثر بكثير من مياه المحيط، وتميل إلى أن تحتوى على تركيزات أعلى بكثير من العناصر الغذائية من الجريان السطحى الساحلي"، فإذا دفع الإعصار مياه النهر إلى النظام البحرى، فإنه يخلق ظروفًا مواتية لتكوين أزهار الطحالب الكبيرة.





وقالت ماي: "هناك هذه التأثيرات المتتالية للإعصار". على سبيل المثال، لم تسمح ازدهار الطحالب بعد إعصار إيان لأشعة الشمس بالوصول إلى الأعشاب البحرية، وهى مصدر الغذاء الأساسى لخراف البحر. وقد أدى هذا إلى الضغط على إعداد أبقار البحر المهددة بالفعل فى فلوريدا.





وأشارت ماى إلى أن الأعاصير أحداث طبيعية، وقالت: "إن أنظمتنا البيئية مصممة فى الواقع من حين لآخر بحيث يتم القضاء عليها نوعًا ما"، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى وقت كافٍ للتعافى قبل أن يأتى المرض التالي.





قد لا يؤدى تغير المناخ إلى زيادة عدد الأعاصير، لكنه قد يجعلها أكثر شدة، وفقًا لوكالة ناسا، مع ارتفاع عواصف العواصف وزيادة الفيضانات، وكلاهما يمثل أخبارًا سيئة للحياة فى المحيطات.