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هواوى تفتتح مركز بيانات سحابى بالسعودية لتنمية خدمات الإنترنت بالشرق الأوسط

9/5/2023 4:25:56 AM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة هواوي الصينية العملاقة إنها افتتحت مركزا للبيانات السحابية في العاصمة السعودية الرياض في مسعى لتنمية عروض خدماتها عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقال مسؤول في الشركة في مؤتمر صحفي، إن مركز البيانات السحابية في الرياض، وهو المركز 30 لشركة هواوي على مستوى العالم، وسيدعم الخدمات الحكومية للمملكة السعودية وسيسمح بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة باللغة العربية.



وبحسب رويترز، قال ستيفن يي، الرئيس الإقليمي للشركة: "إن تطبيق سحابة هواوي لا يقتصر علينا فقط، بل هو جسر سيجلب شركات صينية أخرى إلى المملكة العربية السعودية"، وقال إن هذه الخطوة ستسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد، مضيفا أن هواوي افتتحت مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية هذا العام.



وسبق أن قالت السعودية إنها لن توقع عقودا مع شركات أجنبية ليس لها مقرات إقليمية في المملكة بعد هذا العام، واحتلت هواوي المركز الخامس في سوق الخدمات السحابية العالمية في الربع الأول، بحصة سوقية بلغت 2.4%، على الرغم من أنها كانت ثاني أكبر بائع في البر الرئيسي للصين، وفقًا لشركة كاناليس للاستشارات البحثية.



وفي فبراير، قالت هواوي إنها ستستثمر 400 مليون دولار في المنطقة السحابية في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة.



واتخذت العديد من الشركات الغربية خطوات مماثلة كهواوي، حيث دشنت أوراكل الأميركية قبل أشهر مركزا للبيانات في السعودية، فيما تشير التقديرات الرسمية السعودية إلى أن قرابة 70% من سكان البلد الخليجي تحت سن الثلاثين يقبلون على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، خاصة
الهواتف الذكية.













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