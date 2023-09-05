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إيلون ماسك يهدد بمقاضاة رابطة مكافحة التشهير ويتهمها: تحاول قتل منصة X

9/5/2023 4:25:56 AM
(MENAFN- Youm7) في سلسلة من المنشورات، قال إيلون ماسك إن شركة X
قد لا يكون أمامها خيار سوى رفع دعوى تشهير ضد رابطة مكافحة التشهير (ADL).



ألقى ماسك، الذي اشترى تويتر في أبريل من عام 2022 ثم أعاد تسميته X بعد ذلك، باللوم بشكل مباشر على ADL في انخفاض عائدات الإعلانات الأمريكية، التي انخفضت بنسبة 60٪ على المنصة.



وادعى ماسك أن رابطة مكافحة التشهير "تحاول قتل" المنصة من خلال "اتهامها كذباً" بأنها معادية للسامية، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى جدية تهديد " ماسك " بالقانون في الواقع، إلا أنه قال إنه إذا فاز "X" بدعوى قضائية، فإنه سيصر على أن تقوم المنظمة بإسقاط الجزء "المناهض" من اسمها، وفقاً لموقع businessinsider.



وقال ماسك في بدأيه المنشورات: "لكي أكون واضحًا جدًا، أنا أؤيد حرية التعبير، ولكن ضد معاداة السامية من أي نوع، حيث لا تزال إيراداتنا الإعلانية في الولايات المتحدة منخفضة بنسبة 60%، ويرجع ذلك أساسًا إلى الضغط الذي يمارسه رابطة مكافحة التشهير ADL على المعلنين (وهذا ما يخبرنا به المعلنون)، لذا فقد كادوا أن ينجحوا في القضاء على X ".



تأتي تعليقات ماسك الأخيرة بعد أن نشر جوزيف جرينبلات، الرئيس التنفيذي لشركة ADL، على موقع X حول اجتماع مع الرئيس التنفيذي ليندا ياكارينو أثار فيه قضية خطاب الكراهية على المنصة.



بعد اجتماعهم، بدأ هشتاج BanTheADL في الانتشار على X، حيث دعا بعض المستخدمين إلى إزالة المنظمة من المنصة، وقد أعجب " ماسك " نفسه ببعض هذه المنشورات، بما في ذلك واحدة من كيث وودز الذي وصف نفسه بأنه معاد للسامية.



وتصف رابطة مكافحة التشهير، التي تأسست عام 1913، نفسها بأنها "المنظمة الرائدة في مناهضة الكراهية في العالم" وحاربت لعقود من الزمن ضد معاداة السامية وخطاب الكراهية ضد المجموعات المهمشة الأخرى، وقد وثقت ADL ارتفاعًا في خطاب الكراهية على X منذ أن تولى ماسك إدارة الشركة في أواخر عام 2022، واصفة ما تعتبره إخفاقات من قبل المنصة في فرض سياسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها.



على الرغم من ادعاءات ماسك، لم يتمكن موقع Insider من العثور على أي حالات تتهمه فيها ADL أو Xof بمعاداة السامية.







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