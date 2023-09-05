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فوائد غير متوقعة لقشر البيض

9/5/2023 4:24:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يحتوي قشر البيض على عناصر معدنية مهمة تجعله مفيدا في الوقاية من هشاشة العظام.

وتقول الدكتورة ماريات موخينا خبيرة التغذية الروسية موضحة: "يحتوي قشر البيض على عناصر الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم بحالة عضوية، ما يسهل امتصاصها. أي أن قشر البيض مفيد للجهاز العضلي الهيكلي وللعظام. لأنه مع التقدم بالعمر وخاصة النساء يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام.
لذلك يجب إضافة الكالسيوم إلى النظام الغذائي باستمرار من أجل الحفاظ على متانة العظام ومنع حدوث الكسور".

ومن جانب آخر تحذر الطبيبة من خطر وجود بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية في قشر البيض. لذلك يجب غسله جيدا وتجفيفه وتسخينه في الفرن ومن ثم طحنه قبل استخدامه. كما يمكن إضافة عصير الليمون إلى قشر البيض وتناول ملعقة شاي في اليوم.

RT



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