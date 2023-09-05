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حفل كشف عن جنس مولود يتحول لمأساة (فيديو)

9/5/2023 4:23:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحول حفل كشف عن جنس مولود في المكسيك إلى مأساة مميتة، عندما تحطمت طائرة شراعية شاركت في المناسبة أمام الموجودين، الذين كانوا غافلين عن المحنة التي يواجهها الطيار في السماء.

ويظهر الزوجان السعيدان في مقطع فيديو متداول، أمام لافتة عملاقة مضاءة كتب عليها "Oh Baby"، بينما يحيط بهما الأصدقاء والعائلة.

وفي اللحظة التي ملأت فيها الطائرة المنكوبة سماء سان بيدرو بالدخان الوردي، تم إطلاق مدافع من القصاصات الملونة وسط أجواء من البهجة.





لكن يبدو أن الوضع في السماء لم يكن على ما يرام، حيث فقد الطيار لويس أنجيل، 32 عاما، السيطرة على طائرته لخلل ما، دون أن ينتبه أحد من المشاركين في المناسبة له.

وبحسب وسائل إعلام محلية، عثرت السلطات على الطيار بين حطام الطائرة، بعد أن طلب أحد رواد الحفل المساعدة يوم السبت. ونقله المسعفون إلى المستشفى حيث توفي.

وانتشر الفيديو المأساوي على نطاق واسع، وأعاد إشعال الجدل الدائر حول حفلات الكشف عن جنس المولود. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها خطأ فظيع خلال حفل ما.





ففي عام 2020، أشعل احتفال حريق غابات مميت في كاليفورنيا اجتاح مساحة 10000 فدان من الأراضي. وتعرض زوجان آخران لإطلاق النار، وكادت العديد من الألعاب النارية تشعل الأشجار المحيطة في المكان.

حفل كشف عن جنس مولود يتحول إلى مأساة مميتة (فيديو+ صور)
وأشعلت عائلة أسترالية النار في سيارتها عام 2019 بسبب إطارات خاصة مصممة لنفخ الدخان الأزرق للإعلان عن جنس طفلها.





ودفعت مآسي الإعلان عن النوع الاجتماعي مدونة الأم جينا كارفونيديس، التي يُنسب إليها الفضل على نطاق واسع في "اختراع" هذا النوع من الاحتفالات، إلى الاعتذار عن إثارة هذه الحركة. RT




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