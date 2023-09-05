مشاجرة عائلية في الكرك تنتهي بعملية طعن ووفاة شخص

مشاجرة عائلية في الكرك تنتهي بعملية طعن ووفاة شخص
التاريخ
9/5/2023 4:23:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
وقعت مشاجرة عائلية مساء اليوم الاثنين في محافظة الكرك حيث أقدم شخص على طعن الآخر بأداة حادة مما أدى إلى وفاته وتم إخلاء الوفاة إلى المستشفى العسكري .
فيما اصيب احدهم بجروح ورضوض وأسعف على أثرها إلى مستشفى الكرك الحكومي وحالته قيد العلاج.
وتحركت المجموعات الأمنية إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الحادثة بعد ضبط شخص ثالث اشترك بالمشاجرة.
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