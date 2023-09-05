Tuesday, 05 September 2023 03:28 GMT

مشاجرة عائلية في الكرك تنتهي بعملية طعن ووفاة شخص

9/5/2023 4:23:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت مشاجرة عائلية مساء اليوم الاثنين في محافظة الكرك حيث أقدم شخص على طعن الآخر بأداة حادة مما أدى إلى وفاته وتم إخلاء الوفاة إلى المستشفى العسكري .

فيما اصيب احدهم بجروح ورضوض وأسعف على أثرها إلى مستشفى الكرك الحكومي وحالته قيد العلاج.

وتحركت المجموعات الأمنية إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الحادثة بعد ضبط شخص ثالث اشترك بالمشاجرة.



MENAFN05092023000072011014ID1107007415

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث