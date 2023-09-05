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12 إصابة بتصادم حافلة وصهريج على أوتوستراد الزرقاء عمان

9/5/2023 4:23:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصيب 12 شخصا بجروح ورضوض، إثر تصادم حافلة نقل ركاب، وصهريج مياه، على طريق أوتوستراد الزرقاء عمان، صباح الثلاثاء.
وقالت إدارة السير، في التقرير المروري، إن الحادث نتج عنه بطئ بالحركة المرورية، مضيفة أنه يجري حاليا إزالة العوائق المرورية من موقع الحادث.
ودعت السائقين القادمين من الزرقاء إلى عمان، القيادة بحذر قرب موقع الحادث، قرب جسر البيبسي.




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