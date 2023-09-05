Tuesday, 05 September 2023 03:28 GMT

نتائج الشامل الأحد المقبل

9/5/2023 4:23:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات يوم الأحد القادم الموافق 10/9/2023 مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج الامتحان الشامل الدورة الصيفية 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا.
ورحب الدكتور العجلوني بكافة وسائل الإعلام لتغطية فعاليات هذا المؤتمر.



MENAFN05092023000072011014ID1107007412

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث