نتائج الشامل الأحد المقبل

نتائج الشامل الأحد المقبل
التاريخ
9/5/2023 4:23:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات يوم الأحد القادم الموافق 10/9/2023 مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج الامتحان الشامل الدورة الصيفية 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا.
ورحب الدكتور العجلوني بكافة وسائل الإعلام لتغطية فعاليات هذا المؤتمر.
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