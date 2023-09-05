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الحنيفات: سعر تنكة زيت الزيتون حول معدل الموسم الماضي

9/5/2023 4:23:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الثلاثاء، إن موسم الزيتون للعام الحالي مبشر، وقد يكون أفضل من الموسم الماضي بنسبة 10-15 في المئة.
وأضاف الحنيفات لإذاعة الأمن العام، أن كميات الزيتون في الموسم الحالي، تبلغ نحو 250 ألف طن، منها 200 ألف لزيت الزيتون، و50 ألفا للكبيس.
وتوقع زيادة إنتاج الأردن من زيت الزيتون في الموسم الحالي، بمعدل 5-8 آلاف طن.
وأشار الحنيفات، إلى أن هناك جهدا حثيثا للتركيز على النوع وليس الكم، من أجل زيادة صادرات الأردن من زيت الزيتون.
وبيّن وزير الزراعة، أن سعر تنكة زيت الزيتون للموسم الحالي سيكون حول معدل سعرها في الموسم الماضي.
واعتبر الحنيفات، أن زيت الزيتون موروث في الأردن، وفتح باب الاستيراد يضر اقتصاد الريف، لأن زيت الزيوت أمل وطموح كل رب أسرة في الأطراف.



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