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الربط السككي بين العراق وإيران من المستفيد؟

9/5/2023 4:23:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم – رغم اتفاق العراق وايران على أهمية الربط السككي بين البلدين، في تعزيز العلاقات الثنائية، الا أن الجانب الإيراني يرى فيه أرضية لوصول بضائعة للبحر الأبيض المتوسط عبر العراق، فيما لا يرى العراق أن غايته تتجاوز نقل المسافرين بين البلدين.
وبعد تأخير دام أكثر من 4 عقود، وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومحمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، أول من أمس حجر الأساس لمشروع الربط السككي بين منطقة شلمجة الإيرانية ومدينة البصرة العراقية، فمن المستفيد من هذا الربط.
إيرانيا، اعتبر مخبر أن المشروع "خطة إستراتيجية" من شأنها أن تُحدث قفزة كبيرة للغاية في زيادة المبادلات التجارية إلى 30 مليار يورو.
وفي تصريح صحفي أدلى به قبيل التوجه إلى معبر شلمجة الحدودي ولقاء الضيف العراقي، وصف المسؤول الإيراني الربط السككي وامتداده إلى البحر الأبيض المتوسط بأنه "حدث مبارك"، مضيفا أن المشروع سيؤدي إلى تطور في الشرق الأوسط من خلال إكمال الممرات الدولية في مجال النقل والشحن.
من جانبه، تحدث وزير الطرقات وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، عن أهمية المشروع الذي سيمكن بلاده من الاتصال بموانئ غرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط عبر الممر "الشرق-الغرب".
وأوضح أن الخلاف الأساسي الذي حال دون تنفيذ المشروع حتى الآن "کان حول قضية الأرض، حیث سبق أن زُرع العديد من الألغام فيها خلال الحرب (1980-1988)"، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الألغام من هذا المسار.
وفي تصريحات صحفية على هامش تفقده معبر سلمجة الحدودي، كشف الوزير الإيراني عن اتفاق مع الجانب السوري للربط السككي بين طهران ودمشق، مضيفا أن بلاده ستضع مهمة تشكيل تحالف ثلاثي بمشاركة إيران والعراق وسورية على جدول أعمالها وسيكون الربط السككي في صلبه.
ويرى مراقبون في طهران أن مد السكك الحديدية والطرق السريعة بين إيران والعراق وصولا إلى دمشق ثم بيروت يمثل هدفا إستراتيجيا بالنسبة لإٍيران، بيد أنه يواجه معارضة شرسة بسبب الحضور الأميركي على الأراضي العراقية والسورية.
ويصف الخبير الاقتصادي الإيراني الدكتور بهمن آرمان، السكك الحديدية الممتدة من ميناء الإمام الخميني على الضفة الشمالية للمياه الخليجية إلى الأراضي العراقية بأنه جزء من الممرات الإيرانية لربط الشرق بالغرب.
وكشف آرمان في تصريحات صحافية عن مشاريع إيرانية لربط المياه الخليجية بالأسواق الأوروبية مرورا بالعراق وتركيا، معلنا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيقوم بزيارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى محافظة عيلام المحاذية للحدود العراقية من أجل وضع حجر الأساس لإنشاء طريق سريع يربط الأراضي الإيرانية بمدينة النجف عبر معبر جيلات الحدودي.
وأشار الباحث الإيراني إلى الأهمية البالغة التي تتمتع بها هذه المشاريع في تسهيل نقل المسافرين بين البلدين والمكاسب الاقتصادية لطهران التي سوف تتحول إلى مركز لتدفق البضائع بين الشرق والغرب.
على الجانب العراقي، فقد أثار المشروع حفيظة العديد من الباحثين بسبب ما یعتبرونه ضررا سيلحق بالمصالح الوطنية، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة هذه الادعاءات.
فقد قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن "الحكومة مضت باتجاه مشروع الربط السككي، على اعتبار أنه خطوة عملية للنهوض بواقع البنية التحتية بعد عقود من العزلة في إقامة المشاريع المشتركة مع دول الجوار".
وبيّن أن الموقع الجغرافي للعراق يقتضي أن يكون في قلب المنطقة في الترابط السككي والبري والجوي، مؤكدا أن المرحلة الجديدة للربط السككي تهدف لنقل المسافرين والزائرين من إيران وما وراءها من أواسط آسيا.
وفي رده على الآراء التي ترى أن المشروع سيؤثر على المكانة الاقتصادية لميناء الفاو، بيّن العوادي أن حكومته لم تقدم على وضع حجر الأساس للمشروع إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية وضمان أمن العراق الاقتصادي والسياسي، وألا تمس مثل هذه المشاريع سيادة البلد.
وتابع "لا يمكن لحكومة تبنت إكمال ميناء الفاو، وخصصت له المليارات من الموازنة، واقترحت مشروع طريق التنمية بقيمة 17 مليار دولار على مدى 5 سنوات أن تذهب باتجاه مشروع آخر بالضد من أهدافها".
من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني أن الربط السككي مع إيران لا يزال يفتقر للشفافية، حيث تؤكد الحكومة العراقية أنه يهدف لنقل المسافرين، في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن المشروع يهدف لنقل البضائع إلى ميناء طرطوس السوري.
وقال إنه في حال كان الربط يهدف لنقل البضائع، فإن المشروع سيؤثر على ميناء الفاو العراقي (قيد التنفيذ)، لا سيما أن الرصيف الأول للميناء سيدخل الخدمة عام 2025، في حين تحظى إيران بموانئ ضخمة تعمل بكامل طاقتها.
في غضون ذلك، يرى الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين يبرر لهما الشروع بالربط السككي، حيث إن ميناء الفاو سيكون مخصصا للحمولات الثقيلة للبضائع وبتكاليف أقل من النقل بالقطارات.
وتابع أن العراق يمكن أن يتحكم بنوع البضائع من خلال السياسة الجمركية من أجل عدم الإضرار بميناء الفاو، فضلا عن أن ما يشاع عن طموح ربط السكك الحديدية بموانئ سورية يقف دونه الوضع في سورية، إذ إن الأخيرة غير مهيأة حاليا لمثل هذا الربط، وفق قوله.
بدوره، يرى مهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيهان، أن إيران ومنذ تبلور فكرة إنشاء ميناء الفاو عام 2017 شرعت بالضغط على بغداد لتنفيذ الربط السككي، وأن طهران استثمرت جميع اللقاءات الدبلوماسية بين البلدين لأجل ذلك.
وأضاف أن هذا المشروع سيضر بالمصلحة الوطنية للعراق، وأن ميزان المصلحة في المشروع يميل لصالح إيران، مبينا أنه رغم الطموحات الإيرانية، غير أن هناك العديد من المشاكل التقنية في التنفيذ، كون المنطقة تتسم بالوعورة ووجود العديد من حقول الألغام.
وخلص إلی أنه "من المستبعد تنفيذ المشروع انطلاقا من أن التحركات الأميركية في سورية تعمل على منع ربط إيران بالبحر المتوسط، كما يمكن للعراق استغلال هذا المشروع لمساومة إيران في سبيل السعي للحصول على تنازلات إيرانية فيما يتعلق بملف المياه والتحركات العسكرية لطهران على الحدود المشتركة".-(وكالات)



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