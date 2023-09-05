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الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص من الجنسية السريلانكية

9/5/2023 4:23:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، فجر اليوم الثلاثاء وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل أربعة أشخاص من الجنسية السريلانكية.

وأضاف المصدر بأن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم وتم تحويلهم الى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.



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