الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص من الجنسية السريلانكية

الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص من الجنسية السريلانكية
التاريخ
9/5/2023 4:23:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، فجر اليوم الثلاثاء وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل أربعة أشخاص من الجنسية السريلانكية.
وأضاف المصدر بأن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم وتم تحويلهم الى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
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