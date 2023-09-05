39.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا
التاريخ
9/5/2023 4:23:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار بيع الذهب في السوق المحلية، لليوم الرابع على التوالي، الثلاثاء، وفقا لتسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة، فإن سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين، بلغ 39.6 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.9 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.6 و 35.2 دينار على التوالي.
MENAFN05092023000072011014ID1107007405
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.