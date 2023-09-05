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سرايا العقبة ووتربارك تنشر البهجة بزيارة خاصة لمجموعة من مركز سيدة السلام

9/5/2023 4:23:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استضافت سرايا العقبة ووتربارك، تجربة الأردن المائية التي على أصولها في الأردن والأولى من نوعها في العقبة، مجموعة من "مركز سيدة السلام" في أجواء دافئة في رحلة إلى الحديقة المائية.

يعد "مركز سيدة السلام" المخصص لتعزيز الدعم، مؤسسة شاملة لإعادة التأهيل والتعليم الخاص. يقدم المركز خدمات مجانية للأفراد من جميع الخلفيات، وتتمثل مهمة المركز في تعزيز الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن خلال تعزيز الحوار والمشاركة التطوعية، فإنه يؤكد على أهمية الشمولية. يلتزم المركز بالمساعدة الطبية وإعادة التأهيل الشاملة، ويتطلع إلى دمج الأفراد ذوي الهمم في المجتمعات، بدعم من فريق متخصص.

وقد تم تنظيم الزيارة إلى سرايا العقبة ووتربارك كجزء من مبادرة خيرية تم توقيتها للاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي تهدف إلى تعزيز الدور المتكامل للحديقة المائية ضمن النسيج المجتمعي. طوال الزيارة، استمتع ضيوف "مركز سيدة السلام" بمجموعة من الألعاب المبهجة والمنزلقات وتجارب الغامرة التي تم تنسيقها بدقة من قبل فريق سرايا العقبة ووتربارك.

شاركت نانسي الطيان، مديرة المبيعات والتسويق والاتصالات في سرايا العقبة ووتربارك، مشاعرها قائلة: "إن التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية لا يتزعزع، مما يدفعنا إلى تقديم الدعم وتعزيز الشعور بالتماسك المجتمعي. لقد كان من دواعي سرورنا البالغ أن "نرحب ترحيباً حاراً بضيوفنا من مركز سيدة السلام في سرايا العقبة ووتربارك. لقد اتحدت فرقنا في جهودها لتصميم يوم ساحر لهذه النفوس الشابة، ورؤية ابتساماتهم وصياغة ذكرياتهم الدائمة هي مكافأة لا مثيل لها."

تظل سرايا العقبة ووتربارك ثابتة في تفانيها ليس فقط في تقديم مغامرة مائية لا مثيل لها ولكن أيضًا في دعم المبادرات التي يتردد صداها بالتراحم والوحدة. إن التزام الحديقة المائية الحازم بتمكين المجتمع والإثراء الاجتماعي يعد بمثابة شهادة على دورها الدائم كعامل للتغيير الإيجابي.

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