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لاعب يفقد كليته بعد التحامه بمنافس في كأس العالم لكرة السلة (فيديو)

9/5/2023 4:23:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لا تخلو الملاعب والصالات الرياضية من الالتحامات بين المتنافسين، ما يترتب عليه في كثير من الأحيان وقوع إصابات متفاوتة الخطورة، لكنّ ما حدث في بطولة كأس العالم لكرة السلة، كان مأساويا.

فقد أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة، أن اللاعب الصربي بوريسا سيمانيتش، فقد كليته إثر التحام قوي مع نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في البطولة المقامة في اليابان والفلبين وإندونيسيا.



وكشف الاتحاد في بيانه أن "لاعب فريق كاساديمونت سرقسطة الصربي خضع لتدخل جراحي جديد في مركز ماكاتي الطبي في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين من أجل إزالة كليته".

من جهته، أبدى نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان لكرة السلة أسفه للحالة التي وصل إليها سيمانيتش، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يقصد إصابة اللاعب.

يذكر أن المباراة النهائية للنسخة التاسعة عشرة من مونديال السلة، والتي شارك فيها ثلاثة منتخبات عربية هي مصر ولبنان والأردن، ستُقام يوم الأحد المقبل 10 سبتمبر/ أيلول 2023. -سبوتنيك



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