لاعب يفقد كليته بعد التحامه بمنافس في كأس العالم لكرة السلة (فيديو)
التاريخ
9/5/2023 4:23:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
لا تخلو الملاعب والصالات الرياضية من الالتحامات بين المتنافسين، ما يترتب عليه في كثير من الأحيان وقوع إصابات متفاوتة الخطورة، لكنّ ما حدث في بطولة كأس العالم لكرة السلة، كان مأساويا.
فقد أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة، أن اللاعب الصربي بوريسا سيمانيتش، فقد كليته إثر التحام قوي مع نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في البطولة المقامة في اليابان والفلبين وإندونيسيا.
وكشف الاتحاد في بيانه أن "لاعب فريق كاساديمونت سرقسطة الصربي خضع لتدخل جراحي جديد في مركز ماكاتي الطبي في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين من أجل إزالة كليته".
من جهته، أبدى نوني أوموت لاعب منتخب جنوب السودان لكرة السلة أسفه للحالة التي وصل إليها سيمانيتش، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يقصد إصابة اللاعب.
يذكر أن المباراة النهائية للنسخة التاسعة عشرة من مونديال السلة، والتي شارك فيها ثلاثة منتخبات عربية هي مصر ولبنان والأردن، ستُقام يوم الأحد المقبل 10 سبتمبر/ أيلول 2023. -سبوتنيك
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