تعد Wakefitشركة رائدة في سوق حلول غرف النوم والمنزل في الهند، وهي واثقة من قدرتها على تكرار نجاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عروضها الفريدة والشاملة. ومع بدء الشركة في المراحل الأولى من التوسع الدولي، فإنها ستركز بشكل كبير على تقديم منتجات حلول النوم الخاصة بها في سوق الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الحالي، يمكن للعملاء هناك الوصول بسهولة إلى منتجات Wakefitعلى Amazon.ae، وتعمل الشركة بنشاط على استكشاف منصات إضافية مع التفكير في إنشاء قناة مباشرة للتعامل مع المستهلك (D2C) لزيادة فرص النمو المستقبلية.

أظهر سوق الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً مذهلاً، بمعدل نمو سنوي مركب ثابت بلغ 8.6% (المصدر ). وهذا يمكّن Wakefitأيضًا من تلبية الاحتياجات المميزة للمجتمع الإماراتي والمغتربين في شبه القارة الهندية في الدولة. وإدراكًا للقوة الشرائية الكبيرة وحجم السوق في المنطقة، تهدف الشركة إلى تلبية احتياجات الجمهور الذي يتطلع إلى التسوق لشراء منتجات حلول غرف النوم عبر الإنترنت. ومن خلال استهداف هذا الجمهور، تريد Wakefitترسيخ علامتها التجارية كاسم موثوق به وذي سمعة طيبة في سوق الإمارات العربية المتحدة المزدهر.

يقول Chaitanya Ramalingegowda ، المدير والمؤسس المشارك، Wakefit ، بشأن التوسعة: "يعد التوسع في سوق الإمارات العربية المتحدة إنجاز بارز في مسيرة Wakefit.co. لقد شهدنا نمواً هائلاً منذ تأسيسنا، ونهدف إلى تكرار هذا النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً. وهدفنا هو الاستفادة من سوق التجارة الإلكترونية المتنامي بها وخدمة قاعدة المستهلكين الكبيرة فيها. يوفر الاقتصاد القوي والبنية التحتية التجارية المواتية للاستثمار في المنطقة بيئة مثالية لنا للعثور على عملائنا الأوائل وتأسيس Wakefitكاسم موثوق به في السوق. ونحن نؤمن بأن سوق الإمارات العربية المتحدة يمثل فرصة عظيمة لنا لتنمية أعمالنا ولأن نصبح مزودًا رائدًا لحلول غرف النوم في المنطقة."

وقال Anand Menon ، المدير العام للتخطيط الإستراتيجي في Wakefit : "يسعدنا أن نقدم منتجات حلول النوم الشهيرة من Wakefitإلى سوق الإمارات العربية المتحدة. لقد عملنا بجد لجعل هذا التوسع ممكنًا، ونحن فخورون بالجهود التي بذلناها لتحقيقه. وعلى الرغم من أننا قمنا في البداية بتقديم بعض المنتجات الأكثر مبيعًا من مجموعتنا من منتجات حلول غرف النوم مثل المراتب وشراشف حماية المراتب، فإن هدفنا النهائي هو تقديم عرض أكثر شمولاً للمنتجات في سوق الإمارات العربية المتحدة. وهدفنا هو أن نكون متفهمين ومراعين لأننا نعي القواعد الثقافية والمبادئ التوجيهية التنظيمية في المنطقة. ونحن على ثقة من أن سوق الإمارات العربية المتحدة سيكون حجر الأساس لمساعينا للتوسع الدولي، مما يمكننا من ترسيخ وجود قوي في المنطقة."

تأسست شركة Wakefitفي عام 2016 مع مجموعة من منتجات حلول غرف النوم، وتوسعت في النهاية إلى مجال الحلول المنزلية. وتقدم الشركة حاليًا خدماتها للعملاء عبر 19000 رمز سري في الهند على مدار أكثر من 7 سنوات وتلبي احتياجات قاعدة عملاء تضم أكثر من 2 مليون شخص، ومنتجاتها متوفرة في الهند على موقعها الإلكتروني الخاص، ومتاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت، والأسواق الشعبية عبر الإنترنت. حصلت الشركة على أكثر من 7 آلاف تقييم إيجابي عبر العديد من المنصات عبر الإنترنت وتفخر بكونها الشركة الرائدة في مجال حلول غرف النوم والمنزل. يتم دعم Wakefitمن قبل مستثمرين مرموقين مثل Sequoia Capital India وVerlinvest وSIG وInvestcorp، وقد قامت بجمع أربع جولات من التمويل (السلسلة A إلى D) حتى الآن.

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