منتجات Wakefit أصبحت متاحة الآن للعملاء في سوق الإمارات العربية المتحدة
التاريخ
9/5/2023 4:18:31 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Wakefit، شركة حلول غرف النوم والمنزل الرائدة في الهند، عن توسع أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي سوق جاذبة لكل العلامات التجارية العالمية. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة سوقًا رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشتهر باقتصادها القوي وبيئة الأعمال المواتية للاستثمار، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي. ولقد اقتحمت الشركة المنطقة مع التركيز على فئاتها الرئيسية من المنتجات: وهي المراتب وشراشف حماية المراتب. وشهد العرض إقبالاً قويًا من العملاء وتم بيع الدفعة التجريبية خلال الأيام القليلة الأولى من الإطلاق.
تعد Wakefitشركة رائدة في سوق حلول غرف النوم والمنزل في الهند، وهي واثقة من قدرتها على تكرار نجاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عروضها الفريدة والشاملة. ومع بدء الشركة في المراحل الأولى من التوسع الدولي، فإنها ستركز بشكل كبير على تقديم منتجات حلول النوم الخاصة بها في سوق الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الحالي، يمكن للعملاء هناك الوصول بسهولة إلى منتجات Wakefitعلى Amazon.ae، وتعمل الشركة بنشاط على استكشاف منصات إضافية مع التفكير في إنشاء قناة مباشرة للتعامل مع المستهلك (D2C) لزيادة فرص النمو المستقبلية.
أظهر سوق الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً مذهلاً، بمعدل نمو سنوي مركب ثابت بلغ 8.6% (المصدر ). وهذا يمكّن Wakefitأيضًا من تلبية الاحتياجات المميزة للمجتمع الإماراتي والمغتربين في شبه القارة الهندية في الدولة. وإدراكًا للقوة الشرائية الكبيرة وحجم السوق في المنطقة، تهدف الشركة إلى تلبية احتياجات الجمهور الذي يتطلع إلى التسوق لشراء منتجات حلول غرف النوم عبر الإنترنت. ومن خلال استهداف هذا الجمهور، تريد Wakefitترسيخ علامتها التجارية كاسم موثوق به وذي سمعة طيبة في سوق الإمارات العربية المتحدة المزدهر.
يقول Chaitanya Ramalingegowda ، المدير والمؤسس المشارك، Wakefit ، بشأن التوسعة: "يعد التوسع في سوق الإمارات العربية المتحدة إنجاز بارز في مسيرة Wakefit.co. لقد شهدنا نمواً هائلاً منذ تأسيسنا، ونهدف إلى تكرار هذا النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً. وهدفنا هو الاستفادة من سوق التجارة الإلكترونية المتنامي بها وخدمة قاعدة المستهلكين الكبيرة فيها. يوفر الاقتصاد القوي والبنية التحتية التجارية المواتية للاستثمار في المنطقة بيئة مثالية لنا للعثور على عملائنا الأوائل وتأسيس Wakefitكاسم موثوق به في السوق. ونحن نؤمن بأن سوق الإمارات العربية المتحدة يمثل فرصة عظيمة لنا لتنمية أعمالنا ولأن نصبح مزودًا رائدًا لحلول غرف النوم في المنطقة."
وقال Anand Menon ، المدير العام للتخطيط الإستراتيجي في Wakefit : "يسعدنا أن نقدم منتجات حلول النوم الشهيرة من Wakefitإلى سوق الإمارات العربية المتحدة. لقد عملنا بجد لجعل هذا التوسع ممكنًا، ونحن فخورون بالجهود التي بذلناها لتحقيقه. وعلى الرغم من أننا قمنا في البداية بتقديم بعض المنتجات الأكثر مبيعًا من مجموعتنا من منتجات حلول غرف النوم مثل المراتب وشراشف حماية المراتب، فإن هدفنا النهائي هو تقديم عرض أكثر شمولاً للمنتجات في سوق الإمارات العربية المتحدة. وهدفنا هو أن نكون متفهمين ومراعين لأننا نعي القواعد الثقافية والمبادئ التوجيهية التنظيمية في المنطقة. ونحن على ثقة من أن سوق الإمارات العربية المتحدة سيكون حجر الأساس لمساعينا للتوسع الدولي، مما يمكننا من ترسيخ وجود قوي في المنطقة."
تأسست شركة Wakefitفي عام 2016 مع مجموعة من منتجات حلول غرف النوم، وتوسعت في النهاية إلى مجال الحلول المنزلية. وتقدم الشركة حاليًا خدماتها للعملاء عبر 19000 رمز سري في الهند على مدار أكثر من 7 سنوات وتلبي احتياجات قاعدة عملاء تضم أكثر من 2 مليون شخص، ومنتجاتها متوفرة في الهند على موقعها الإلكتروني الخاص، ومتاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت، والأسواق الشعبية عبر الإنترنت. حصلت الشركة على أكثر من 7 آلاف تقييم إيجابي عبر العديد من المنصات عبر الإنترنت وتفخر بكونها الشركة الرائدة في مجال حلول غرف النوم والمنزل. يتم دعم Wakefitمن قبل مستثمرين مرموقين مثل Sequoia Capital India وVerlinvest وSIG وInvestcorp، وقد قامت بجمع أربع جولات من التمويل (السلسلة A إلى D) حتى الآن.
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