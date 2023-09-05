تلفزيون إل جي الذكي يتوفر مع اشتراك Apple Tv+ مجاني لمدة ثلاثة أشهر
التاريخ
9/5/2023 4:18:30 AM
(MENAFN- AETOSWire) كشفت شركة إل جي إلكترونيكس عن تقديمها فرصة مميزة للمستخدمين المؤهلين لتلفزيونات إل جي الذكية في 81 دولة*، حيث ستتيح لهم هذه الفرصة الاستمتاع باشتراكٍ مجاني ولمدة ثلاثة أشهر في تطبيق Apple TV+. وسيصبح بإمكان مالكي تلفزيونات إل جي الذكية المتوافق بدقة 4K و8K (للطرازات المصنعة في عام 2018 والأحدث) الاستفادة من النسخة التجريبية المجانية لتطبيق Apple TV+ لمدة 3 أشهر، وذلك اعتباراً من 31 أغسطس ولغاية 12 نوفمبر.
وتقدم خدمة +Apple TV أعمالاً درامية وكوميدية مميزة وذات شعبية، بالإضافة إلى أفلامٍ روائية طويلة وأفلامٍ وثائقية وبرامج ترفيهية للأطفال والعائلات، بما في ذلك المسلسلات الناجحة "Silo" و"Hijack" و"Foundation"، والمسلسل العالمي الحائزة على العديد من جوائز أيمي "Ted Lasso"، إلى جانب الموسم الثالث القادم من المسلسل الدرامي الحائز على جوائز أيمي ونقابة ممثلي الشاشة واختيار النقاد "The Morning Show"، والمسلسل المحدود الجديد "Lessons in Chemistry" بطولة وإنتاج تنفيذي بري لارسون الحائز على جائزة الأوسكار.
ومن الأفلام التي ستتوفر قريباً على خدمة Apple TV+ فيلم "Killers of the Flower Moon" للمخرج مارتن سكورسيزي، و"Napoleon" بطولة خواكين فينيكس الحائز على جائزة الأوسكار وللمخرج المرشح لجائزة الأوسكار ريدلي سكوت، وإنتاج سكوت والمرشح لجائزة الأوسكار كيفن والش، وفيلم عالم الجاسوسية الفريد "Argylle" بطولة هنري كافيل وسام روكويل وبرايس دالاس هوارد وبريان كرانستون وكاثرين أوهارا وجون سينا ودوا ليبا وأريانا ديبوز وصامويل إل جاكسون وغيرهم الكثير.
تعمل إل جي باستمرار على تقديم أفضل تجربة مشاهدة من خلال توفير مكتبة واسعة من المحتوى وجودة صورة وصوت متطورة وغامرة. علاوة على ذلك، فإن جميع تلفزيونات إل جي الذكية تتميز بتسهيل اكتشاف المحتوى الجذاب والاستمتاع به للمشاهدين، وذلك من خلال نظام webOS الذكي وسهل الاستخدام.
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* العرض متاح في أستراليا، نيوزيلندا، هونج كونج، إندونيسيا، اليابان، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، سريلانكا، تايلاند، تايوان، الهند، كوريا الجنوبية، النمسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، هولندا، جمهورية التشيك، سلوفينيا، سلوفاكيا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، فرنسا، قبرص، اليونان، إيطاليا، مالطا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، بلغاريا، المجر، بولندا، البرتغال، الدنمارك، فنلندا، النرويج، السويد، أيرلندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كندا، الأرجنتين، كولومبيا، تشيلي، المكسيك، بوليفيا، باراغواي، بيرو، بليز، كوستاريكا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غرينادا، غواتيمالا، هندوراس، نيكاراغوا، بنما، بورتوريكو، ترينيداد وتوباغو، فنزويلا، البرازيل، بيلاروسيا، أوكرانيا، غامبيا، غانا، أوغندا، مصر، أرمينيا، أذربيجان، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، لبنان، جنوب أفريقيا، المملكة العربية السعودية، إسرائيل.
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي
تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة
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