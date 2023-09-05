وتقدم خدمة +Apple TV أعمالاً درامية وكوميدية مميزة وذات شعبية، بالإضافة إلى أفلامٍ روائية طويلة وأفلامٍ وثائقية وبرامج ترفيهية للأطفال والعائلات، بما في ذلك المسلسلات الناجحة "Silo" و"Hijack" و"Foundation"، والمسلسل العالمي الحائزة على العديد من جوائز أيمي "Ted Lasso"، إلى جانب الموسم الثالث القادم من المسلسل الدرامي الحائز على جوائز أيمي ونقابة ممثلي الشاشة واختيار النقاد "The Morning Show"، والمسلسل المحدود الجديد "Lessons in Chemistry" بطولة وإنتاج تنفيذي بري لارسون الحائز على جائزة الأوسكار.

ومن الأفلام التي ستتوفر قريباً على خدمة Apple TV+ فيلم "Killers of the Flower Moon" للمخرج مارتن سكورسيزي، و"Napoleon" بطولة خواكين فينيكس الحائز على جائزة الأوسكار وللمخرج المرشح لجائزة الأوسكار ريدلي سكوت، وإنتاج سكوت والمرشح لجائزة الأوسكار كيفن والش، وفيلم عالم الجاسوسية الفريد "Argylle" بطولة هنري كافيل وسام روكويل وبرايس دالاس هوارد وبريان كرانستون وكاثرين أوهارا وجون سينا ودوا ليبا وأريانا ديبوز وصامويل إل جاكسون وغيرهم الكثير.

تعمل إل جي باستمرار على تقديم أفضل تجربة مشاهدة من خلال توفير مكتبة واسعة من المحتوى وجودة صورة وصوت متطورة وغامرة. علاوة على ذلك، فإن جميع تلفزيونات إل جي الذكية تتميز بتسهيل اكتشاف المحتوى الجذاب والاستمتاع به للمشاهدين، وذلك من خلال نظام webOS الذكي وسهل الاستخدام.

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* العرض متاح في أستراليا، نيوزيلندا، هونج كونج، إندونيسيا، اليابان، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، سريلانكا، تايلاند، تايوان، الهند، كوريا الجنوبية، النمسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، هولندا، جمهورية التشيك، سلوفينيا، سلوفاكيا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، فرنسا، قبرص، اليونان، إيطاليا، مالطا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، بلغاريا، المجر، بولندا، البرتغال، الدنمارك، فنلندا، النرويج، السويد، أيرلندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كندا، الأرجنتين، كولومبيا، تشيلي، المكسيك، بوليفيا، باراغواي، بيرو، بليز، كوستاريكا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غرينادا، غواتيمالا، هندوراس، نيكاراغوا، بنما، بورتوريكو، ترينيداد وتوباغو، فنزويلا، البرازيل، بيلاروسيا، أوكرانيا، غامبيا، غانا، أوغندا، مصر، أرمينيا، أذربيجان، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، لبنان، جنوب أفريقيا، المملكة العربية السعودية، إسرائيل.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي

تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة