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الجاسر يعقد اجتماعات ثنائية على هامش أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية

9/5/2023 4:16:41 AM
(MENAFN- Al Watan) عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بجدة أمس ، اجتماعاً ثنائياً مع عدد من نظرائه أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية.
والتقى الجاسر كلا من: وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي، والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، و وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين محمد بن ثامر الكعبي، و وزير النقل في جمهورية العراق رزاق السعداوي، و وزير النقل في جمهورية الصومال عبدالله أحمد جامع، و وزير النقل في جمهورية غانا كواكو أسياما.
وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل أوجه تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز الشراكات الواعدة وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية المستدامة.

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