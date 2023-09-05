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هايكوي يهبط على اليابسة في الصين

9/5/2023 4:16:41 AM
(MENAFN- Al Watan) وصل الإعصار "هايكوي"، وهو الإعصار الـ11 خلال هذا العام، إلى اليابسة في المناطق الساحلية بمقاطعة فوجيان شرقي الصين ومقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين اليوم.
وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية وفقًا لمديريتي الأرصاد الجوية في فوجيان وقوانغدونغ، أن الإعصار هبط في المناطق الساحلية لمحافظة دونغشان في مقاطعة فوجيان عند الساعة 5:20 صباحًا ومحافظة راوبينغ بمقاطعة قوانغدونغ عند الساعة 6:45 صباحًا، مصحوبًا برياح قوية بلغت سرعتها 20 و 18 مترًا في الثانية بالقرب من مركزها، على التوالي.
ومن المتوقع أن يتحرك "هايكوي" غربًا بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة ليضعف تدريجيًا، وفقًا لمديرية الأرصاد الجوية بمقاطعة قوانغدونغ. وأفاد مقر مقاطعة قوانغدونغ لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف أنه وحتى الساعة 12 ظهر أمس، اكتملت مهام الإخلاء في جميع المناطق البحرية بشرقي مدينة هويتشو في المقاطعة، حيث احتمى 27897 قارب صيد بالميناء، كما عاد إلى اليابسة 2139 من عمال الصيد، و453 من العاملين في طاقة الرياح البحرية، و149 من العاملين في المزارع البحرية، إلى جانب إغلاق جميع المواقع الساحلية الـ25. وعلقت السلطات الصينية 515 قطارا في قوانغدونغ و23 خطًا بحريًا للركاب بشرقي هويتشو للوقاية من الفيضانات والأعاصير، إضافة إلى تعليق الدراسة في مدينتي شانتو وتشاوتشو.

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