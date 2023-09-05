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طبيب ينسى أداة بحجم طبق العشاء داخل بطن امرأة

9/5/2023 4:16:41 AM
(MENAFN- Al Watan) في قصة تندرج تحت عنوان الإهمال الفادح وجدت امرأة نيوزيلندية عانت من آلام مزمنة لمدة 18 شهرا بعد خضوعها لعملية قيصرية في مستشفى مدينة أوكلاند، أن لديها أداة جراحية بحجم طبق العشاء داخل بطنها.
وبعد التحقيقات الأولية في القضية، ادعى "تي واتو أورا أوكلاند" المجلس الصحي لمنطقة أوكلاند أن لا علاقة له بالحادثة.
ولكن مفوض الصحة موراج ماكدويل، أكد أن "تي واتو أورا أوكلاند" ينتهك قانون حقوق المرضى.
وذكر ماكدويل في تقرير له:
عندما يُترك جسم غريب داخل مريض أثناء إجراء عملية جراحية، فإن الرعاية الصحية تكون أقل من المستوى المطلوب.
المرأة خضعت لعملية قيصرية بسبب مخاوف بشأن المشيمة المنزاحة، و تم ترك الأداة الجراحية بحجم طبق عشاء في بطن السيدة وأدى ذلك إلى معاناة من آلام مزمنة في البطن.
خلال العملية كان في غرفة العمليات جراح، وأخصائي أول، وممرضة أجهزة، وثلاث ممرضات متجولات، واثنين من أخصائيي التخدير، وقابلة.
هذه الحالة "مشابهة بشكل ملحوظ" لحالة أخرى وقعت سابقا في نفس المكان.
وفي بيان، اعتذر الدكتور مايك شيبرد، مدير عمليات مجموعة "تي واتو أورا أوكلاند" عن الخطأ.
وقال: "لأسباب أخلاقية وخصوصية، لا يمكننا التعليق على تفاصيل الرعاية الفردية للمرضى، ومع ذلك، قمنا بمراجعة رعاية المريض وأدى ذلك إلى إدخال تحسينات على أنظمتنا وعملياتنا مما سيقلل من فرصة وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى".

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