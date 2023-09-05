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ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في منتزه السودة

9/5/2023 4:16:41 AM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامتها تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (3000) ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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