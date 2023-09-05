ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في منتزه السودة

ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في منتزه السودة
التاريخ
9/5/2023 4:16:41 AM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامتها تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (3000) ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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