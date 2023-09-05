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ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

9/5/2023 4:16:40 AM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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