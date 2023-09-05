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جولدمان ساكس يخفض احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي إلى 15%

9/5/2023 4:16:31 AM
(MENAFN- Al-BoNews) خفض“جولدمان ساكس” احتمالية حدوث ركود في اقتصاد الولايات المتحدة من 20% في السابق إلى 15% حاليًا، مع هدوء التضخم وسوق العمل الذي لا يزال مرنًا مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج لرفع الفائدة أكثر.

وذكر“جان هاتزيوس” كبير الاقتصاديين لدى البنك في مذكرة بحثية: أولاً، فإن الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق قد يتسارع في 2024 بدعم من نمو الوظائف القوي وارتفاع الأجور الحقيقية، وذلك وفقًا لما نقلته“بلومبرج”.

وأشار“هاتزيوس” أن رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في سبتمبر الحالي غير مطروحًا على الطاولة، وأن العقبة أمام رفعها في نوفمبر كبيرة.

وأوضح أنه من غير المرجح تحرك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سريعًا نحو تيسير السياسة النقدية ما لم يتباطأ النمو أكثر مما نتوقع في الأرباع السنوية المقبلة، لذلك نتوقع تخفيضات تدريجية للغاية للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع سنوي بدءًا من الربع الثاني من عام 2024.

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