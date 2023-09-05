جولدمان ساكس يخفض احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي إلى 15%
التاريخ
9/5/2023 4:16:31 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
خفض“جولدمان ساكس” احتمالية حدوث ركود في اقتصاد الولايات المتحدة من 20% في السابق إلى 15% حاليًا، مع هدوء التضخم وسوق العمل الذي لا يزال مرنًا مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج لرفع الفائدة أكثر.
وذكر“جان هاتزيوس” كبير الاقتصاديين لدى البنك في مذكرة بحثية: أولاً، فإن الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق قد يتسارع في 2024 بدعم من نمو الوظائف القوي وارتفاع الأجور الحقيقية، وذلك وفقًا لما نقلته“بلومبرج”.
وأشار“هاتزيوس” أن رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في سبتمبر الحالي غير مطروحًا على الطاولة، وأن العقبة أمام رفعها في نوفمبر كبيرة.
وأوضح أنه من غير المرجح تحرك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سريعًا نحو تيسير السياسة النقدية ما لم يتباطأ النمو أكثر مما نتوقع في الأرباع السنوية المقبلة، لذلك نتوقع تخفيضات تدريجية للغاية للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع سنوي بدءًا من الربع الثاني من عام 2024.
أرقام
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