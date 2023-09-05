استقرار سعر خام برنت أدنى مستوى 89 دولارًا

وأظهر مسح خاص صدرت نتائجه اليوم نمو نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر خلال أغسطس، إذ تراجع مؤشر”كايشين/إس أند بي جلوبال سيرفسيز” لمديري مشتريات القطاع الخدمي إلى 51.8 نقطة من 54.1 نقطة المسجلة في يوليو.

وتتوقع شركة تداول السلع الأساسية“ترافيجورا” ارتفاع أسعار النفط مع صعود معدلات الفائدة ونقص الاستثمار الذي يضغط على السوق.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر عند 88.95 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر بصورة 0.48% أو 41 سنتًا إلى 85.96 دولار للبرميل، هذا ولم تتم تسوية العقود أمس نظرًا لعطلة السوق الأمريكية.

أرقام