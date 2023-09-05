استقرار سعر خام برنت أدنى مستوى 89 دولارًا

استقرار سعر خام برنت أدنى مستوى 89 دولارًا
التاريخ
9/5/2023 4:16:31 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
استقر سعر خام برنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء دون مستوى 89 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه على مدار خمسة أيام حقق خلالها مكاسب تزيد على 5%.
وأظهر مسح خاص صدرت نتائجه اليوم نمو نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر خلال أغسطس، إذ تراجع مؤشر”كايشين/إس أند بي جلوبال سيرفسيز” لمديري مشتريات القطاع الخدمي إلى 51.8 نقطة من 54.1 نقطة المسجلة في يوليو.
وتتوقع شركة تداول السلع الأساسية“ترافيجورا” ارتفاع أسعار النفط مع صعود معدلات الفائدة ونقص الاستثمار الذي يضغط على السوق.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر عند 88.95 دولار للبرميل.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر بصورة 0.48% أو 41 سنتًا إلى 85.96 دولار للبرميل، هذا ولم تتم تسوية العقود أمس نظرًا لعطلة السوق الأمريكية.
أرقام
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