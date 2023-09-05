وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر“أو جيبون بنك” لمؤشر مديري المشتريات الخدمي إل 54.3 نقطة في أغسطس من 53.8 نقطة في يوليو، متوافقة مع التقدير الأولى وأعلى من مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهرت بيانات رسمية تراجع إنفاق الأسر اليابانية بأكبر وتيرة في حوالي عام ونصف خلال يوليو مع تأثير التضخم على المعنويات، إذ انخفض بنسبة 5%، أكثر من توقعات انخفاضه 2.5%.

وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة مرتفعًا 0.3% عند 33036 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.17%؜ إلي 2377 نقطة.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.34% عند 146.97 ين.

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