ارتفاع الأسهم اليابانية مع نمو نشاط قطاع الخدمات بأسرع وتيرة في 3 أشهر
التاريخ
9/5/2023 4:16:31 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت الأسهم اليابانية في تعاملات اليوم الثلاثاء بعدما أظهر مسح خاص نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي مع استعادة السياحة الداخلية زخمهاـ
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر“أو جيبون بنك” لمؤشر مديري المشتريات الخدمي إل 54.3 نقطة في أغسطس من 53.8 نقطة في يوليو، متوافقة مع التقدير الأولى وأعلى من مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع إنفاق الأسر اليابانية بأكبر وتيرة في حوالي عام ونصف خلال يوليو مع تأثير التضخم على المعنويات، إذ انخفض بنسبة 5%، أكثر من توقعات انخفاضه 2.5%.
وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة مرتفعًا 0.3% عند 33036 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.17% إلي 2377 نقطة.
وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.34% عند 146.97 ين.
أرقام
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