التضخم في الفلبين يرتفع إلى 5.3% خلال أغسطس

وذكرت قناة“إيه بي أس-سي بي إن” الفلبينية، أن مكتب الإحصاء الوطني الفلبيني أرجع ذلك إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية خاصة الأرز؛ ذلك إلى جانب زيادة تكلفة المواصلات.

وترجح الحكومة الفلبينية، أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2023، قبل أن يتباطأ بحلول يناير 2024 بسبب الانخفاض المحتمل في أسعار النفط العالمية.

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