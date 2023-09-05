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التضخم في الفلبين يرتفع إلى 5.3% خلال أغسطس

9/5/2023 4:16:29 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع معدل التضخم في الفلبين إلى 5.3% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ 4.7% خلال الشهر السابق عليه.

وذكرت قناة“إيه بي أس-سي بي إن” الفلبينية، أن مكتب الإحصاء الوطني الفلبيني أرجع ذلك إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية خاصة الأرز؛ ذلك إلى جانب زيادة تكلفة المواصلات.

وترجح الحكومة الفلبينية، أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2023، قبل أن يتباطأ بحلول يناير 2024 بسبب الانخفاض المحتمل في أسعار النفط العالمية.

أ ش أ

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