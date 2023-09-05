Tuesday, 05 September 2023 03:25 GMT

نيجيريا: إنتاج الغاز قد يتجاوز 5 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول 2030

9/5/2023 4:16:29 AM
(MENAFN- Al-BoNews) صرح إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة النيجيري للغاز اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر غازتك المنعقد في سنغافورة بأن نيجيريا تمتلك احتياطيات وفيرة من الغاز الطبيعي ويمكنها زيادة إنتاجها إلى أكثر من خمسة مليارات قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030.

وقال“في نيجيريا، تم الإعلان عن عقد للغاز من 2020 إلى 2030. لذلك فإنه بحلول 2030، سنصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب من الإنتاج يوميا (57 مليار متر مكعب سنويا)”، مشيرا إلى وجود أموال متاحة لتمويل التوسع، دون الخوض في تفاصيل.

ووفقا لمعهد الطاقة فقد انخفض إنتاج نيجيريا من الغاز بنحو 11 بالمئة عن العام السابق إلى 40.4 مليار متر مكعب في 2022 مقابل أكثر من 49 مليار متر مكعب سنويا في 2019 و2020.

وأظهرت بيانات المعهد أن انخفاض الإنتاج أدى إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي هبطت 16% إلى 19.6 مليار متر مكعب العام الماضي، مما قلص حصة البلاد من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال لما دون أربعة في المئة.

وتعتمد نيجيريا على صادرات الوقود الأحفوري لتوفير 90% من احتياجاتها من العملة الأجنبية وما يقرب من نصف ميزانيتها.

أرقام

MENAFN05092023000202011048ID1107007356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث