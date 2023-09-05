وقال“في نيجيريا، تم الإعلان عن عقد للغاز من 2020 إلى 2030. لذلك فإنه بحلول 2030، سنصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب من الإنتاج يوميا (57 مليار متر مكعب سنويا)”، مشيرا إلى وجود أموال متاحة لتمويل التوسع، دون الخوض في تفاصيل.

ووفقا لمعهد الطاقة فقد انخفض إنتاج نيجيريا من الغاز بنحو 11 بالمئة عن العام السابق إلى 40.4 مليار متر مكعب في 2022 مقابل أكثر من 49 مليار متر مكعب سنويا في 2019 و2020.

وأظهرت بيانات المعهد أن انخفاض الإنتاج أدى إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي هبطت 16% إلى 19.6 مليار متر مكعب العام الماضي، مما قلص حصة البلاد من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال لما دون أربعة في المئة.

وتعتمد نيجيريا على صادرات الوقود الأحفوري لتوفير 90% من احتياجاتها من العملة الأجنبية وما يقرب من نصف ميزانيتها.

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