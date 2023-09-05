الإمارات تعلن عن مبادرة تمويلية بقيمة 4.5 مليار دولار للطاقة النظيفة في أفريقيا
التاريخ
9/5/2023 4:16:29 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) اليوم الثلاثاء إن الإمارات ستوجه 4.5 مليار دولار لمبادرات الطاقة النظيفة في أفريقيا.
رويترز
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