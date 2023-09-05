“التعمير والاستشارات” تربح 94.3 مليون جنيه في النصف الأول

وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 215.2 مليون جنيه، مقابل 28.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

تضاعفت أرباح شركة التعمير والاستشارات الهندسية 3 مرات خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 65.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 16.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 92.3 مليون جنيه، مقابل 12.5 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.

وأقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية، القوائم المالية للعام الماضي وزيادة رأس المال.

وصدقت العمومية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 299.37 مليون جنيه إلى 329.31 مليون جنيه وذلك بقيمة الأسهم المجانية.

كما قررت العمومية تعديل المواد 6-7- 21- 26- 31- 32- 48 من النظام الأساسي للشركة.

وتقرر إضافة مادة 56 مكرر بالنظام الأساسي للشركة بشأن إثابة وتحفيز المديرين والعاملين بالشركة وذلك بتملك أسهما من اسهم الشركة.

فيما اعتمدت العمومية العادية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقفزت أرباح شركة التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 9.9 مرة خلال العام الماضى لتصل الى 115.6 مليون جنيه أرباحا خلال 2022، مقارنة بربح 10.6 مليون جنيه خلال عام 2021.

وزادت اجمالى ايرادات الشركة خلال العام الماضى لتصل 86.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات 46.5 مليون جنيه فى 2021، لتبلغ نسبة النمو 86% بنهاية ديسمبر.

وأرجعت الشركة أن سبب ارتفاع الإيرادات والأرباح خلال العام المنصرم إلى ارتفاع فوائد القيمة الحالية لـ 87.9 مليون جنيه، مقابل 10.6 مليون جنيه خلال 2021.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح خلال عام 2022، 2.89 جنيه للسهم، مقابل 0.41 جنيه خلال 2021.

وارتفعت نصيب حقوق الحصص غير المسيطرة خلال العام الماضى لتصل 41.6 مليون جنيه خلال 2022 مقارنة ب 980 الف جنيه خلال عام 2021.

وزاد نصيب الشركة الأم خلال العام الماضى 2022 ليصل الى 73.8 مليون جنيه مقابل 9.6 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة من الوحدات السكنية بحوالى 39 مليون جنيه، إذ بلغت قيمة المبيعات بنهاية 2022 حوالى 75 مليون جنيه، مقابل 36 مليون جنيه بنهاية 2021.

ويذكر أن الشركة قامت ببيع مع استئجار تمويلى للمبنى الكائن بشارع أمريكا اللاتينية رقم 4، لمدة 5 سنوات بحوالى 150 مليون جنيه يستحق السداد بإجمالى أقساط 201 مليون جنيه مقسمة على 20 قسط ربع سنوى قيمة القسط 10 مليون جنيه.