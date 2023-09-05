“التعمير والاستشارات” تربح 94.3 مليون جنيه في النصف الأول

(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت أرباح شركة التعمير والاستشارات الهندسية، بنسبة 191.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 94.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 32.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 215.2 مليون جنيه، مقابل 28.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
تضاعفت أرباح شركة التعمير والاستشارات الهندسية 3 مرات خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 65.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 16.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 92.3 مليون جنيه، مقابل 12.5 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.
وأقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية، القوائم المالية للعام الماضي وزيادة رأس المال.
وصدقت العمومية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 299.37 مليون جنيه إلى 329.31 مليون جنيه وذلك بقيمة الأسهم المجانية.
كما قررت العمومية تعديل المواد 6-7- 21- 26- 31- 32- 48 من النظام الأساسي للشركة.
وتقرر إضافة مادة 56 مكرر بالنظام الأساسي للشركة بشأن إثابة وتحفيز المديرين والعاملين بالشركة وذلك بتملك أسهما من اسهم الشركة.
فيما اعتمدت العمومية العادية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
وقفزت أرباح شركة التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 9.9 مرة خلال العام الماضى لتصل الى 115.6 مليون جنيه أرباحا خلال 2022، مقارنة بربح 10.6 مليون جنيه خلال عام 2021.
وزادت اجمالى ايرادات الشركة خلال العام الماضى لتصل 86.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات 46.5 مليون جنيه فى 2021، لتبلغ نسبة النمو 86% بنهاية ديسمبر.
وأرجعت الشركة أن سبب ارتفاع الإيرادات والأرباح خلال العام المنصرم إلى ارتفاع فوائد القيمة الحالية لـ 87.9 مليون جنيه، مقابل 10.6 مليون جنيه خلال 2021.
وبلغ نصيب السهم من الأرباح خلال عام 2022، 2.89 جنيه للسهم، مقابل 0.41 جنيه خلال 2021.
وارتفعت نصيب حقوق الحصص غير المسيطرة خلال العام الماضى لتصل 41.6 مليون جنيه خلال 2022 مقارنة ب 980 الف جنيه خلال عام 2021.
وزاد نصيب الشركة الأم خلال العام الماضى 2022 ليصل الى 73.8 مليون جنيه مقابل 9.6 مليون جنيه خلال عام 2021.
وارتفعت مبيعات الشركة من الوحدات السكنية بحوالى 39 مليون جنيه، إذ بلغت قيمة المبيعات بنهاية 2022 حوالى 75 مليون جنيه، مقابل 36 مليون جنيه بنهاية 2021.
ويذكر أن الشركة قامت ببيع مع استئجار تمويلى للمبنى الكائن بشارع أمريكا اللاتينية رقم 4، لمدة 5 سنوات بحوالى 150 مليون جنيه يستحق السداد بإجمالى أقساط 201 مليون جنيه مقسمة على 20 قسط ربع سنوى قيمة القسط 10 مليون جنيه.
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