“إيسترن كومباني” تقترح توزيع 3.75 جنيه للسهم

وارتفع صافى الأرباح المجمعة للشركة الشرقية“إيسترن كومبانى” خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى إلى نحو 7.7 مليار جنيه، مقارنة بـ4 مليارات جنيه تم تحقيقها فى العام المالى السابق عليه، بزيادة نسبتها 90% على أساس سنوى.

وحققت الشركة هامش صافى ربح قياسى بنسبة 43% عن نفس الفترة، مقارنة بهامش صافى ربح 24% تم تسجيلها فى فترة المقارنة.

وأظهرت النتائج المالية زيادة صافى إيرادات الشركة بنسبة 5% على أساس سنوى، حيث سجلت 18 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام الماضى.

وسجلت الشركة مجمل ربح قدره 8.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوى مقارنة بـ7.8 مليار جنيه، فيما سجل النصيب الأساسى للسهم من الأرباح 2.98 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 85%.

ونجحت الشركة فى تحقيق إجمالى مبيعات“شاملة الضرائب” قدره 66 مليار جنيه، كما ارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13% على أساس سنوى حيث سجلت الشركه من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16.5 مليار جنيه، مقارنة بـ14.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، وزيادة فى مبيعات منتجات المعسلات بمقدار 52% أيضا على أساس سنوى لتسجل مبيعات بقيمة 203 ملايين جنيه، مقارنة بـ133 مليون جنيه فى العام المالى الماضى.