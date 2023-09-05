ضعف مؤشر مديري المشتريات الصيني يخيم على الأسهم الآسيوية

تكبدت الأسهم في هونغ كونغ أكبر خسائر مع تراجع المؤشر القياسي للبورصة هناك بأكثر من 1% بقيادة شركات العقارات. وأظهر مسح لقطاع الخدمات في الصين أن النشاط توسع بأبطأ وتيرة هذا العام خلال أغسطس الماضي، ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يفقد زخمه. كما يتجه مؤشر“إم إس سي آي” (MSCI) للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو أول انخفاض له منذ سبعة أيام.

قال هيبي تشين، المحلل في مؤسسة“آي جي ماركتس” (IG Markets) في ملبورن:“كشفت هذه البيانات واقع الاقتصاد الصيني بعد الحماس الأولي، ما تسبب في عرقلة ارتفاع الأسهم الصينية اليوم، حيث خيب مؤشر مديري المشتريات الآمال بشكل ملحوظ، ما يشير إلى توقعات بحدوث مزيد من التراجع الاقتصادي في البلاد مستقبلاً”.

جدولة ديون“كانتري غاردن”

في أخبار أكثر تفاؤلاً، اقترحت شركة“كانتري غاردن” تمديد الدفعات الرئيسية لثمانية سندات مقومة باليوان، وفقاً لما أوضحه حملة السندات الذين قالوا إن مستشاري الشركة أطلعوهم على الأمر. كما أخبرت شركة التطوير العقاري الصينية الدائنين أنها دفعت قسائم شريحتين مختلفتين من السندات الدولارية خلال فترات السماح.

ومن الصين إلى كوريا الجنوبية، حيث انزلقت الأسهم كذلك هناك بعدما تسارع التضخم في أغسطس بوتيرة أسرع مما توقعه الاقتصاديون على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة. وهذا يدعم توقعات تطبيق البنك المركزي لخطوات جديدة من أجل تشديد السياسة النقدية.

كما انخفضت الأسهم في أستراليا، حيث يُتوقع إبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي (المصرف المركزي في البلاد) لأسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثالث في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

أداء العملات وسوق الطاقة

بالنسبة للعملات، صعد الدولار مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة، في حين انخفضت سندات الخزانة مع استئناف التداول النقدي بعد العطلة الرسمية في الولايات المتحدة يوم الاثنين. كما انخفضت السندات الأسترالية قبل قرار البنك المركزي. وضعف اليوان خارج الصين بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات.

بالانتقال لأسواق الطاقة، اقترب سعر النفط من أعلى مستوياته منذ نوفمبر بفضل تخفيضات تحالف“أوبك+” للإمدادات، والتي أدت إلى تراجع العرض في السوق، فيم تراجع الذهب.

خفضت مجموعة“غولدمان ساكس” تقديراتها لاحتمالات الركود في الولايات المتحدة. وكتب جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في البنك، في مذكرة:“استمرار انخفاض التضخم بشكل إيجابي وأخبار سوق العمل كانا أهم الأسباب وراء تراجع احتمالات الركود الأميركي خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 15%، بانخفاض 5 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاتنا السابقة”.

اقتصاد الشرق