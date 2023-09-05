“بلتون للتأجير التمويلي” تحصل على رخصة التخصيم

وقالت الشركة، إنه تم تغيير اسم الشركة إلى بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إذ تخطط للاستفادة من الترخيص الجديد في ضوء الطلب المتزايد على التمويل من قبل الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم مع تقليص حجم مخاطر الائتمان المرتبطة بها.

وأوضحت أن بلتون للتأجير قامت بزيادة رأسمالها إلى مليار جنيه لتصبح بذلك أكبر شركة عاملة في مجالها بمصر من حيث رأس المال المدفوع، كما وقعت عقود متعددة بقيمة إجمالية تقارب 4 مليارات جنيه.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 1750 عام 2023، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة بلتون للتأجير التمويلي.

وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة بلتون المالية القابضة من مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه.

وتقرر كذلك قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبلتون المالية القابضة من 926،957 مليون جنيه إلى 10،926 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليار جنيه موزعة على عدد 5 مليار سهم بالقيمة الاسمية 2 جنيه للسهم.

كما تقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 27 يوليو الجاري كما يلي (ص 1: ص 11) 5،463،478،748 سهم × 2 جنيه مصري للسهم الواحد، مع حذف حق الاكتتاب لبلتون المالية القابضة في نفس تاريخ ادراج أسهم الزيادة النقدية.

واعتمدت شركة بلتون المالية القابضة، إتمام أكبر اكتتاب وزيادة رأس مال نقدي مدفوع بالكامل في تاريخ البورصة المصرية، بعد الانتهاء من مرحلتي الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بقيمة إجمالية 10 مليار جنيه من خلال إصدار 5 مليار سهم جديد.

قالت داليا خورشيد الرئيس التنفيذي للشركة، إن نتيجة الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة، تعكس الحجم الكبير من الدعم الذي تلقيناه من المساهمين الحاليين وكذلك المستثمرين الجدد الذين شاركوا في الاكتتاب، ومن بينهم مؤسسات عالميه بارزة.



أوضحت أنه تم تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية بمقدار 5.49 مرة، وهو دليل قوي على الثقة في رؤيتنا واستراتيجيتنا التحويلية الطموحة التي تستهدف دعم بلتون وتعزيز نموها.

وأضافت خورشيد أن الإتمام الناجح لعملية زيادة رأس المال يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية التحوّل التي بدأنا في تنفيذها، حيث نجحنا في إعادة هيكلة المجموعة، مع تعزيزها بفريق إدارة يضم نخبة من الخبراء والقيادات على مستوى السوق والارتقاء بالبنية الرقمية للمجموعة”.

وأعربت خورشيد عن تطلعها للتعاون مع فريق العمل للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف النمو المخطط لها على المستوى المحلي والدولي، والاستفادة من المقومات التي تحظى بها الشركة لتحقيق نمو ذو قيمة مضافة للمساهمين.

كان مجلس إدارة الشركة وافق على تفويض الإدارة التنفيذية في إتمام كافة الإجراءات التنظيمية والرقابية المطلوبة لقيد الأسهم الجديدة في البورصة المصرية. وعقب إتمام قيد الأسهم الجديدة، سوف يرتفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 926 مليون جنيه إلى 10.9 مليار جنيه.