البورصة تتخطى مستوى 19000 نقطة وتسجل قمة تاريخية جديدة
التاريخ
9/5/2023 4:16:27 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى تاريخي جديد عند 19065 نقطة.
فيما صعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3855 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 5642 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.89% ليصل لمستوى 23024 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 314 مليون جنيه، من خلال تداول 181 مليون سهم، بتنفيذ 13 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 173 شركة مقيدة، ارتفع منها 74 سهمًا، وتراجع 12 سهم، في حين لم تتغير أسعار 87 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.291 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 5.9 مليون جنيه 125 ألف جنيه على التوالى، فيما حقق الأجانب صافي بيع بقيمة 6 مليون جنيه.
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