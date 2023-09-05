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البورصة تتخطى مستوى 19000 نقطة وتسجل قمة تاريخية جديدة

9/5/2023 4:16:27 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى تاريخي جديد عند 19065 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3855 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 5642 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.89% ليصل لمستوى 23024 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 314 مليون جنيه، من خلال تداول 181 مليون سهم، بتنفيذ 13 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 173 شركة مقيدة، ارتفع منها 74 سهمًا، وتراجع 12 سهم، في حين لم تتغير أسعار 87 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.291 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 5.9 مليون جنيه 125 ألف جنيه على التوالى، فيما حقق الأجانب صافي بيع بقيمة 6 مليون جنيه.

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