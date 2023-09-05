(MENAFN
) كشفت بيانات مفاجئة لعدد من العلماء يوم الإثنين الموافق 4 أيلول، أن هناك وضع من الفوضى البيئية، سببتها كائنات تكاثرت بكثرة، وتسبب انتشارها في نواحي من العالم إلى زيادة الأضرار الاقتصادية لأربعة أضعاف، كل 10 سنوات منذ سنة 1970.
كما هنالك العديد من الأمثلة على هذه الطفرات، ومنها مناطق لصيد الأسماك تمتلئ بنباتات ورد النيل، وبيض الطيور المغردة الذي تأ:له الفئران، وأنابيب محطات توليد الطاقة التي يقوم الحلزون المخطط بسدها، وكابلات الكهرباء التي تتساقط بسبب ثعابين الأشجار البنية.
كذلك أعلن فريق مكون من 86 باحثا من 49 دولة، تقديراَ للتأثيرات الدولية على نطاق 4 أعولم لحوالي 3500 من الكائنات التي يؤدي تكاثرها السريع الى أضرار.
في حين اكتشف الفريق أن التكلفة الاقتصادية تصل حالياَ الى 423 مليار دولار كل سنة كحد أدنى، بينما تلعب هذه الأنواع ذات الطبيعة العدوانية دورا أساسيا في 60 بالمئة من حالات الانقراض المحققة في الحيوانات والنباتات.
وصرحت هيلين روي، عالمة البيئة الأساسية المشاركة لبيان المنبر الحكومي العالمي للعلوم والسياسات في قطاع التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، "نعلم أيضا أن هذه مشكلة ستتفاقم كثيرا".
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