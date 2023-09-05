وزير التنمية المحلية: 20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
التاريخ
9/5/2023 4:14:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وصل لنحو 20 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركته في مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها الجانب الصينى للوفد الوزاري المصري الذي يشارك في أعمال المنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة تشنغتشو الصينية.
وخلال مأدبة الغداء، جرت مناقشات تضمنت دعوة وزير التنمية المحلية للشركات والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان والمدن الصينية المختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها السوق المصرى فى مختلف القطاعات والمجالات خاصة بعد التسهيلات التى أعلنتها الحكومة المصرية خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار التى ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن السوق المصرى يعد بوابة مهمة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية وأوروبا، مشيدا بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد أهمية أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والتطور وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين.
وأعرب الوفد الصينى عن تطلعهم لإطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقاطعة خنان والسعى لتوسيع فرص الاستثمار والتجارة بين الجانبين حيث تشكل المقاطعة جزء مهم ورئيسي من حجم الناتج القومى الصينى، كما تعد أحد المحافظات الأثرية ويمكن أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بين مقاطعة خنان والمدن السياحية المصرية بالإضافة إلى تميز المقاطعة بصناعة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى وجود فرص للتعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية.
كما دعا وزير التنمية المحلية الجانب الصينى بتضمين الوفد الذي سيزور القاهرة من قيادات مقاطعة خنان عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين المعنيين بذلك الملف الهام للدولة المصرية في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابق.
وأكد آمنة على تقديم الحكومة المصرية لكل التسهيلات والتيسيرات للجانب الصينى للاستثمار في مصر.
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