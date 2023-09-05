جاء ذلك خلال مشاركته في مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها الجانب الصينى للوفد الوزاري المصري الذي يشارك في أعمال المنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة تشنغتشو الصينية.

وخلال مأدبة الغداء، جرت مناقشات تضمنت دعوة وزير التنمية المحلية للشركات والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان والمدن الصينية المختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها السوق المصرى فى مختلف القطاعات والمجالات خاصة بعد التسهيلات التى أعلنتها الحكومة المصرية خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار التى ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن السوق المصرى يعد بوابة مهمة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية وأوروبا، مشيدا بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أهمية أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والتطور وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين.

وأعرب الوفد الصينى عن تطلعهم لإطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقاطعة خنان والسعى لتوسيع فرص الاستثمار والتجارة بين الجانبين حيث تشكل المقاطعة جزء مهم ورئيسي من حجم الناتج القومى الصينى، كما تعد أحد المحافظات الأثرية ويمكن أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بين مقاطعة خنان والمدن السياحية المصرية بالإضافة إلى تميز المقاطعة بصناعة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى وجود فرص للتعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية.

كما دعا وزير التنمية المحلية الجانب الصينى بتضمين الوفد الذي سيزور القاهرة من قيادات مقاطعة خنان عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين المعنيين بذلك الملف الهام للدولة المصرية في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابق.

وأكد آمنة على تقديم الحكومة المصرية لكل التسهيلات والتيسيرات للجانب الصينى للاستثمار في مصر.