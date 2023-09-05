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مايكروسوفت تخفض سعر أحد تطبيقاتها

9/5/2023 4:14:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) /PNN/ أعلنت شركة مايكروسوفت أنه اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ستتمكن الشركات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا من الحصول على حزمة التطبيقات "مايكروسوفت 365" و"أوفيس 365" دون منصة "تيمز"، مقابل اشتراك شهري يقل عن الاشتراك الحالي بمقدار 2.17 دولار.

ووصفت خطوة مايكروسوفت هذه بأنها محاولة لـ"استرضاء" الاتحاد الأوروبي، الذي يحقق في شبهة ارتكاب الشركة الأمريكية ممارسات احتكارية.

وبذلك تقدم مايكروسوفت تنازلاً للمفوضية الأوروبية المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب تحقيق رسمي حول ما إذا كانت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية تنافس بطريقة غير عادلة من خلال دمج منصة التواصل "تيمز" في حزم برمجيات "أوفيس".

وبينت مايكروسوفت أن عملاءها الحاليين الذين اشتركوا في حزمة تطبيقات "أوفيس 365" ومعها منصة تيمز، يستطيعون الإبقاء على اشتراكاتهم كما هي، أو التحول نحو الاشتراك الأرخص دون منصة تيمز، كما أشارت الشركة الأمريكية إلى تحسين آليات التواصل بين برامجها وخدمات التواصل الأخرى المنافسة لخدمة تيمز.

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