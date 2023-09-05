8 أغذية يمكنها تدمير العضلات.. احذرها

وقال "هيل" في مقابلة مع موقع

"eat this"

إن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تعزيز نمو العضلات، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يعيق ذلك، على سبيل المثال، يمكن للبروتينات والكربوهيدرات والدهون عالية الجودة أن تدعم نمو العضلات وصيانتها.

على الجانب الآخر، يمكن لبعض العناصر الغذائية، مثل الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر المضاف، أن تعيق نمو العضلات عن طريق التسبب في التهاب يمكن أن يتداخل مع تعافي العضلات ونموها، فضلًا عن التأثير سلبًا على حساسية الأنسولين، وهو أمر مهم لامتصاص العناصر الغذائية.

واستعرض الأخصائي 8 أغذية تدمر العضلات، وهي:

1- اللحوم الباردة الدهنية

2- البيتزا المجمدة

3- مشروبات القهوة المحلاة

4- المخبوزات السكرية

5- تناول الحلويات

6- البطاطس المقلية

7- الدجاج المقلي

8- المشروبات الغازية

ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض، فإن المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا هي المصدر الرئيسي للسكريات المضافة في وجباتنا الغذائية.

وأضاف هيل: "الاستهلاك المفرط للسكريات والسكريات المضافة، خاصة في المشروبات السكرية، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين".

وختم قائلاً إن مقاومة الأنسولين تضعف قدرة الجسم على استخدام الكربوهيدرات بشكل فعال، مما قد يؤثر على مستويات الطاقة أثناء التدريبات وتوصيل المواد الغذائية إلى العضلات.