وجاء تأهل ألكاراز إلى ربع النهائي بعد الفوز على الإيطالي ماتيو أرنالدي بـ3 مجموعات دون رد، بواقع 6/3 و6/3 و6/4، في مواجهة استمرت ساعة و57 دقيقة.

ووفقا لشبكة "أوبتا"، فقد بات ألكاراز ثاني أصغر لاعب في العصر الحديث يصل إلى ربع النهائي في 4 بطولات متتالية في الغراند سلام.

كما بات ألكاراز رابع أصغر لاعب يصل ربع النهائي في 6 بطولات من الغراند سلام في العصر الحديث.

وسيلعب ألكاراز في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة الإيطالي يانيك سينير والألماني ألكسندر زفيريف.

وفي ربع النهائي أيضا، سيلعب نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، مع الأمريكي تايلور فريتز، المصنف التاسع عالميا.

وسيلعب الأمريكي فرانسيس تيافوي، المصنف العاشر عالميا، مع مواطنه بن شيلتون.