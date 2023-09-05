كارلوس ألكاراز يتجاوز أرنالدي ويبلغ ربع نهائي أمريكا المفتوحة للتنس
التاريخ
9/5/2023 4:13:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
مدريد/PNN- تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف أول عالميا، إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح.
وجاء تأهل ألكاراز إلى ربع النهائي بعد الفوز على الإيطالي ماتيو أرنالدي بـ3 مجموعات دون رد، بواقع 6/3 و6/3 و6/4، في مواجهة استمرت ساعة و57 دقيقة.
ووفقا لشبكة "أوبتا"، فقد بات ألكاراز ثاني أصغر لاعب في العصر الحديث يصل إلى ربع النهائي في 4 بطولات متتالية في الغراند سلام.
كما بات ألكاراز رابع أصغر لاعب يصل ربع النهائي في 6 بطولات من الغراند سلام في العصر الحديث.
وسيلعب ألكاراز في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة الإيطالي يانيك سينير والألماني ألكسندر زفيريف.
وفي ربع النهائي أيضا، سيلعب نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، مع الأمريكي تايلور فريتز، المصنف التاسع عالميا.
وسيلعب الأمريكي فرانسيس تيافوي، المصنف العاشر عالميا، مع مواطنه بن شيلتون.
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