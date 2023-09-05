



والأسير نذير معتقل منذ تاريخ 08/05/2022، وقد أصيب أثناء الاعتقال ب 25 رصاصة موزعة في منطقة الأمعاء والبطن والقولون، حيث يعاني من آلام شديدة

واستفراغ ونفخة بالمعدة، إلى جانب أوجاع شديدة بالظهر تمنعه من الوقوف والمشي أحياناً، إلا إذا تم إعطاؤه إبرة معينة.





كما و لا يزال هناك رصاصتين في ظهره تضغطان على العمود الفقري.





ويشتكي الأسير من صعوبة في النوم بسبب الآلام الشديدة في كافة أنحاء جسده، في حين تكتفي إدارة السجن بإعطائه حبة أو إبرة مسكن يتلاشى مفعولها بعد ساعات قليلة، وتتعمد المماطلة والإهمال في علاجه، فهو لم يراجع المستشفى منذ شهر 03/2023، على الرغم من تضاعف حجم الأوجاع لديه وحاجته إلى متابعة حقيقية.