هيئة شؤون الأسرى: الأسير نذير دار أحمد يعاني من وضع صحي مقلق
التاريخ
9/5/2023 4:13:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN-نشرت هيئة شؤون الأسرى و المحررين، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الوضع الصحي الصعب للأسير نذير دار أحمد (21 عاماً) من مدينة رام الله،
وذلك بعد زيارة محامي الهيئة يوسف متيا له في سجن عوفر.
والأسير نذير معتقل منذ تاريخ 08/05/2022، وقد أصيب أثناء الاعتقال ب 25 رصاصة موزعة في منطقة الأمعاء والبطن والقولون، حيث يعاني من آلام شديدة
واستفراغ ونفخة بالمعدة، إلى جانب أوجاع شديدة بالظهر تمنعه من الوقوف والمشي أحياناً، إلا إذا تم إعطاؤه إبرة معينة.
كما و لا يزال هناك رصاصتين في ظهره تضغطان على العمود الفقري.
ويشتكي الأسير من صعوبة في النوم بسبب الآلام الشديدة في كافة أنحاء جسده، في حين تكتفي إدارة السجن بإعطائه حبة أو إبرة مسكن يتلاشى مفعولها بعد ساعات قليلة، وتتعمد المماطلة والإهمال في علاجه، فهو لم يراجع المستشفى منذ شهر 03/2023، على الرغم من تضاعف حجم الأوجاع لديه وحاجته إلى متابعة حقيقية.
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