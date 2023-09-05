مستوطنون يحرقون خيمتين ويسرقون أغنامًا شرق رام الله





وبحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين أحرقوا خيمتين تعودان للمواطن سيتان ثائر عواودة في منطقة "المراح" قرب دير دبوان، حيث أتت النيران على كل ما فيهما.





ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين سرقوا أربع رؤوس من الأغنام قبل أن ينسحبوا من المكان.