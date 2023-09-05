مستوطنون يحرقون خيمتين ويسرقون أغنامًا شرق رام الله

مستوطنون يحرقون خيمتين ويسرقون أغنامًا شرق رام الله
التاريخ
9/5/2023 4:13:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أحرقت مجموعة من المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، خيمتين وسرقت عددًا من الأغنام في بلدة دير دبوان شرق رام الله.
وبحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين أحرقوا خيمتين تعودان للمواطن سيتان ثائر عواودة في منطقة "المراح" قرب دير دبوان، حيث أتت النيران على كل ما فيهما.
ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين سرقوا أربع رؤوس من الأغنام قبل أن ينسحبوا من المكان.
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