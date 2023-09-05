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مخابرات الاحتلال تستدعي مدير مركز بيسان للتحقيق وتمنعه من السفر

9/5/2023 4:13:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المدير التنفيذي لمركز "بيسان" للبحوث والإنماء، أُبي العابودي، للتحقيق أثناء تواجده على معبر الكرامة، ومنعته من السفر للمرة الثالثة على التوالي.

وأكد مركز "بيسان"، أن استدعاء العابودي يأتي في إطار التضييق المستمر على عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتحديدا المؤسسات الستّ التي صنفها الاحتلال "بالإرهاب"، لدورها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال، قد منعت العابودي من السفر إلى عمّان العام الماضي لمشاركة دعته إليها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، لفضح ممارسات الاحتلال، ومنعته قبلها من السفر في جولة إلى الولايات المتحدة والمكسيك، للمشاركة في مؤتمر دولي لمنظمات المجتمع المدني، كما منعت سلطات الاحتلال مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، المحامية سحر فرنسيس، من السفر للمشاركة في المؤتمر ذاته، إضافة إلى منع مدراء وموظفين في مؤسسات أخرى من السفر.

وتأتي ممارسات الاحتلال لمنع الناشطين والحقوقيين الفلسطينيين من السفر، كمحاولات لعرقلة عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وإيقافه، خاصة المؤسسات الستّ، التي صنفها الاحتلال "بالإرهاب" في الحادي والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021 هي: مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، ومركز بيسان للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.

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