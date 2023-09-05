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الشرطة: ضبط كمية كبيرة من المخدرات في الخليل

9/5/2023 4:13:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-ضبطت شرطة مكافحة المخدرات، صباح اليوم الثلاثاء، كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت بحوزة شخصين في مدينة الخليل.


وذكر الناطق الإعلامي باسم بالشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه ومواصلة للجهود التي تبذلها الشرطة في حربها ضد المخدرات وتجارها ومروجيها في محافظة الخليل، فقد تمكنت شرطة مكافحة المخدرات وبعد معلومات دقيقة وعملية رصد ومتابعة لتجار ومروجي هذه السموم من القبض على شخصين وسط مدينة الخليل وبحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات.


وأضاف ارزيقات بأن المشتبه فيهما كانا بداخل مركبة بمنطقة وادي الهرية وسط مدينة الخليل و تم إيقاف المركبة وتفتيشها والعثور بداخلها على 1615 حبة من حبوب الأكستازي المخدرة و30 بلاطة حشيش بلغ وزنها 3 كيلو غرام، بناء على ذلك تم ضبط هذه المواد والقبض على شخصين داخل المركبة.


وأكد أن الشرطة تحفظت على المقبوض عليهما لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما حسب الأصول.

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